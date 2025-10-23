Nella manovra 1 miliardo e 600 milioni per la famiglia: migliorati molti strumenti di sostegno. Piccoli passi, ma fatti nella giusta direzione

La manovra appena approvata dal Governo (e ancora da discutere e modificare in Parlamento) ha sicuramente un impatto sul benessere e sulle condizioni delle famiglie, sia in forma diretta (negli artt. 46-57), sia in forma indiretta, tramite le misure generali di contrasto alla povertà, sul lavoro, sulla scuola, sulla fiscalità generale (riduzione Irpef per il ceto medio), sui servizi socio-sanitari. In generale si parla di una manovra “sobria”, ragionevolmente più attenta all’equilibrio dei conti pubblici che a forti investimenti, che potrebbero essere coraggiosi ma anche rischiosi, soprattutto se finanziati in debito.

Compenso progettisti esteri/ L'eccezione del caso esente da IVA

Così diventa difficile capire se la cifra complessiva indicata ai media, circa 1 miliardo e 600 milioni per la famiglia, sia un significativo passo avanti oppure solo un timido inizio, in un contesto in cui è facile dire, da parte di tutti gli stakeholders, “si poteva fare di più” (come dice Confindustria, come dicono i sindacati, il mondo della scuola, la sanità, ecc.). Ci permettiamo qui di intervenire, quindi, solo su due aspetti che ci sembrano interessanti nelle misure sulla famiglia presenti in manovra, senza pretesa di completezza, e consapevoli che in Parlamento qualcosa potrebbe cambiare (non necessariamente in meglio, però!).

Comuni montani/ Tutti gli aiuti per favorirne il popolamento

In primo luogo va sottolineato il merito di essere intervenuti su molti strumenti di sostegno alle famiglie, anziché concentrarsi su un’unica misura. Ciò ha generato, in positivo, “piccoli miglioramenti su tanti strumenti” (in negativo, evidentemente, nessun deciso salto di qualità su una specifica misura). Così, per esempio, rispetto ai congedi parentali facoltativi nei primi anni di vita del bambino (art. 50), si aggiungono due giorni in più a disposizione dei genitori (da 12 a 14, da cinque a otto, e via di seguito). Non una rivoluzione, ma un passo avanti nella giusta direzione, per aiutare maggiormente madri e padri nella conciliazione tra famiglia e lavoro.

GEO-FINANZA/ La (meta)moneta anti-debito migliore delle cryptovalute

È altresì positivo, sempre in questa prospettiva di attenzione ai diversi bisogni, un maggiore finanziamento del Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (art. 53), del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 54), del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 55), delle misure contro la tratta degli esseri umani (art. 57).

Da sottolineare poi la costituzione di un fondo permanente per il Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati (art. 56), per 20 milioni di Euro ogni anno dal 2026, per rispondere ad una situazione di vulnerabilità ed emarginazione spesso devastante. Insomma, piccoli tasselli in più, cercando di tenere insieme e di migliorare il mosaico nel suo complesso. Se anche i tasselli sono pochi o troppo piccoli, perlomeno ci sono.

Un secondo aspetto rilevante è sicuramente l’intervento sull’ISEE, tema cruciale per le politiche per la famiglia, molto spesso denunciato (anche su queste stesse pagine web) come uno dei punti maggiormente critici e penalizzanti, soprattutto per le famiglie più numerose. In concreto, le modifiche si sono concentrate sulla diminuzione del peso della prima casa (di residenza) e su un miglioramento della scala di equivalenza (art. 47), che riconosce più importanza al carico familiare (presenza dei figli). In tal modo, più famiglie potranno accedere ad alcune misure di sostegno economico, sostenendo meglio le famiglie con maggiori carichi familiari. Probabilmente anche in questo caso è solo un primo passo, in vista di una più radicale verifica e rivisitazione dello strumento.

Inoltre l’articolo della manovra offre un’interessante anteprima del possibile impatto reale di questo cambiamento su diverse misure di sostegno economico, che meritano qui attenzione (e che finora non sono state adeguatamente raccontate nel dibattito pubblico). Nei commi dalla a) alla e) infatti l’art. 47 riporta anche i maggiori finanziamenti che questa modifica dell’ISEE comporta per il 2026 e per gli anni seguenti: di fatto, quanti soldi in più per le famiglie saranno messi a disposizione.

Vediamo analiticamente in concreto quante risorse in più vengono attribuite alle singole misure (limitandoci al 2026): rispetto all’assegno di inclusione (commi a e b) si prevede un +2,2%: maggiori risorse per 134 milioni, su un budget totale della misura di 5,8 miliardi (dato 2024).

Rispetto all’assegno unico universale (comma c) l’incremento è pari all’1,5%: più 324 milioni, su un totale di 19.,8 miliardi (sempre al 2024); si prevedono inoltre maggiori risorse anche per il cosiddetto bonus asilo nido (comma d), +0,5%, con un incremento di poco più di 5 milioni su un budget 2025 di quasi 900 milioni di euro; per il bonus nascita, infine (comma e), l’incremento è pari a circa +1,0%, con 3,2 milioni in più su un budget di 330 milioni (previsioni 2025).

In breve: un intervento non particolarmente radicale sull’ISEE consente/esige comunque un maggiore finanziamento per il sostegno alle famiglie, sia pure in misura marginale: sono pur sempre, solo da questo intervento, circa 467 milioni in più, un aumento tra l’1% e il 2% sul totale di queste misure. Poco o tanto? Si poteva fare di più? Difficile dirlo, ma almeno il segno “più” è nella giusta direzione.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI