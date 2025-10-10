Il Governo sta lavorando alla Legge di bilancio e dovrà compiere uno sforzo importante per sostenere le famiglie

Con la fine di settembre inizia il periodo politico incentrato, internamente, sulla scrittura della Legge di bilancio. È ancora presto ma intanto il Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica) è stato presentato e approvato in Consiglio dei ministri. Dai primi dati economici si evince che la manovra potrebbe essere intorno ai 16 miliardi, molti meno degli ultimi, anni ma non va dimenticato che dal 2020 in poi il quantitativo economico è stato pesantemente drogato dall’emergenza Covid e, successivamente, dal conflitto in Ucraina, che ha portato con sé un aumento dei costi energetici e, conseguentemente, un innalzamento dell’inflazione.

Si parla di circa 16 miliardi, derivanti in parte dai tagli di alcune spese (per un totale di circa 10 miliardi) e per il rimanente da risorse ricavate dalle entrate. Il documento indica una crescita molto moderata del Pil (nel triennio 2026-2028 aumenta di un decimale alla volta, dallo 0,7% allo 0,9%). Inoltre, viene evidenziato come il livello del deficit arrivi, con un anno di anticipo, al 3% (dal 3,3% di aprile): questo consentirebbe di uscire dalla procedura per deficit eccessivo un anno prima di quanto programmato.

Da ultimo anche il debito viene indicato in riduzione, complice, in parte, anche la stabilità di Governo che ha portato a un abbassamento dei tassi di interesse sul debito; addirittura lunedì 6 ottobre, nella giornata delle ennesime dimissioni del Premier francese, lo spread titoli francesi-titoli italiani era in negativo.

Al momento le misure riportate sono molto indicative e la “partita” è solo agli inizi, ma sembra prendere corpo l’idea di un ulteriore taglio del costo del lavoro e una riduzione di due punti percentuali dell’Irperf al ceto medio (dai 28mila ai 50mila euro di reddito): quest’ultima misura, aumentando il potere d’acquisto, può contribuire, almeno in parte, al rilancio dei consumi. Il punto principale è prevederne l’impatto reale. In linea con quanto proposto dal Forum delle associazioni familiari, si potrebbe strutturare la riduzione in base al numero di figli, così da introdurre in un certo senso il quoziente familiare.

L’altro intento è quello di rilanciare e rafforzare il bonus mamme, che inizialmente prevedeva una decontribuzione, poi accorpata l’anno scorso nel taglio del cuneo e sostituita da un bonus mensile in busta paga per le madri lavoratrici di due o più figli. Allo stesso tempo sembra che anche le detrazioni familiari saranno oggetto di modifica.

L’obiettivo dichiarato di rilanciare la natalità è certamente significativo, ma serve passare a misure ancora più forti di quelle previste dal Governo o già effettuate. Uno dei primi aspetti per sostenere le famiglie è la modifica dell’Isee, come richiesto sempre dal Forum, uno strumento positivo ma che mostra ormai i suoi limiti, con il rischio concreto di creare delle discriminazioni inesistenti tra famiglie.

Anche per quanto riguarda i congedi, pur riconoscendo al Governo di aver esteso la contribuzione per i beneficiari, rimangono ancora molti nodi da sciogliere: il congedo di maternità è pagato per 5 mesi all’80%, mentre quello parentale è pagato all’80% per i primi tre mesi e al 30% per i restanti tre mesi, lasciando una famiglia con un bambino in più in casa, ma con un’entrata (o quasi) in meno. Ci sono, come sempre, una serie di misure interessanti ma estemporanee, mentre manca una strategia e una visione, senza le quali anche l’idea migliore è destinata semplicemente a naufragare nella marea nazionale dei bonus.

Tante altre misure e idee accompagneranno il dibattito nei prossimi tempi, ma la quarta manovra del Governo Meloni dovrà essere attenta da una parte ai conti, dall’altra alle famiglie e alle fasce più in difficoltà, e dall’altra ancora a una situazione internazionale in continua evoluzione.

