Manovra, ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulle novità e una missione: "Deficit sotto 3% e fuori dalla procedura di infrazione Ue l'anno prossimo"

MANOVRA, IL QUESTION TIME DI GIORGETTI ALLA CAMERA

L’intervento di Giancarlo Giorgetti al question time della Camera rappresenta l’occasione per il ministro dell’Economia di fare chiarezza sulle novità fiscali e sociali contenute nella manovra. Per quanto riguarda il taglio dell’Irpef, la riduzione è di due punti percentuali per chi guadagna tra 28.000 e 50.000 euro l’anno: l’aliquota passerà quindi dal 35% al 33%. A beneficiarne saranno 13,6 milioni di contribuenti, di cui 8,2 milioni lavoratori dipendenti. Il vantaggio medio sarà di circa 210 euro annui.

Il ministro dell’Economia ha affrontato anche il tema della tassazione agevolata sugli aumenti salariali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi. Ha precisato che, per i dipendenti, le somme aggiuntive ottenute grazie ai nuovi accordi firmati nel corso di quest’anno o del prossimo saranno soggette a un’imposta sostitutiva del 5%, inferiore all’aliquota ordinaria. In questo modo, circa 3,3 milioni di lavoratori potranno beneficiare di un vantaggio economico medio di circa 150 euro annui. In pratica, quando un contratto nazionale viene rinnovato e i lavoratori ricevono un aumento, la parte aggiuntiva del reddito sarà tassata molto meno, con un conseguente incremento del netto in busta paga.

È stata inoltre potenziata la misura sui premi di produttività: il tetto massimo su cui si può applicare la tassazione agevolata passa da 3.000 a 5.000 euro, mentre l’aliquota si riduce ulteriormente, dal 10% prima al 5% e ora all’1%. A beneficiarne saranno circa 2,2 milioni di lavoratori del settore privato. Se due anni fa il risparmio medio era di 478 euro, l’anno prossimo si prevede un ulteriore beneficio medio di 60 euro.

Giorgetti ha ricordato anche le misure introdotte dal governo sin dal suo insediamento contro l’inflazione, per compensare l’aumento dei prezzi e proteggere i redditi, soprattutto delle famiglie di lavoratori dipendenti. Si tratta di una strategia volta a contrastare il cosiddetto fiscal drag, ovvero l’effetto per cui l’aumento dei salari nominali — a causa dell’inflazione — spinge i contribuenti in scaglioni Irpef più alti, facendoli pagare più tasse anche se il potere d’acquisto reale non cresce.

DALLE PENSIONI AGLI AFFITTI BREVI

Il ministro ha rivendicato che la manovra «prosegue con la riduzione del prelievo fiscale, in particolare a favore delle famiglie e dei ceti medi». L’obiettivo è quello di ampliare i benefici, «finora concentrati sui redditi medio-bassi, anche ai contribuenti con redditi medi».

Nel corso del question time si è discusso inoltre delle pensioni, con particolare riferimento all’incremento degli assegni minimi. Il provvedimento coinvolgerà circa 1,1 milioni di pensionati che si trovano in situazioni economiche difficili, non limitandosi quindi ai soli ultra-settantenni. L’aumento previsto è di 20 euro mensili a partire dal prossimo anno, che al netto diventano circa 12 euro, tenendo conto che quest’anno l’incremento era di 8 euro. L’onere per le casse pubbliche sarà pari a circa 295 milioni di euro annui. In merito all’Ape sociale, Giorgetti ha assicurato che nessun pensionato resterà senza copertura.

Sugli affitti brevi, il ministro ha evidenziato la necessità di una nuova disciplina: nelle grandi città si registra una carenza di abitazioni disponibili per l’affitto a lungo termine, anche a causa del crescente numero di affitti turistici di breve durata. Con la manovra vengono introdotte nuove regole fiscali per gli affitti brevi gestiti da agenzie immobiliari o portali online, con l’obiettivo di riequilibrare il mercato e recuperare gettito fiscale da un settore spesso poco controllato.

RATEIZZAZIONE, BANCHE E DEFICIT

Un ulteriore punto toccato riguarda la possibilità di rateizzare il secondo acconto delle imposte. La facoltà di suddividere il pagamento, concessa per quest’anno, non verrà confermata per il prossimo, almeno per il momento. La decisione è legata alla necessità dello Stato di incassare subito le entrate fiscali per far fronte alle spese programmate. Tuttavia, Giorgetti ha lasciato aperta la possibilità di un riesame futuro, qualora le condizioni di bilancio lo consentano.

Un ulteriore argomento affrontato riguarda il contributo straordinario richiesto a banche e assicurazioni, che parteciperanno maggiormente al risanamento dei conti pubblici. Questi settori, infatti, hanno beneficiato delle politiche pubbliche e del miglioramento del rating dell’Italia, che ha reso il sistema finanziario più solido e redditizio. Il contributo complessivo è stimato in 4 miliardi di euro solo per il prossimo anno.

Giorgetti ha annunciato la preparazione di un nuovo decreto sul vino dealcolato, che consentirà anche a chi non possiede una licenza di distillazione di procedere alla dealcolazione del vino, secondo regole semplificate.

Il ministro ha ribadito l’impegno del governo Meloni per il risanamento dei conti pubblici, confermando l’intenzione di riportare il deficit sotto la soglia del 3% già entro il 2026, obiettivo che permetterebbe all’Italia di «uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo e di consolidare la fiducia dei mercati nei confronti del nostro Paese».