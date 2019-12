Manovra, lite Governo: nessuna intesa/ Conte: “Sforzo per ridurre tasse”, Renzi…

Dossier manovra, è fumata nera: il Governo non ha raggiunto l’intesa nel vertice di maggioranza di questa sera, discorso rinviato a domani. Come riporta il Corriere della Sera, l’ostacolo da superare è rappresentato dalla plastic tax: sulle auto aziendali sarebbe previsto un gettito zero. Dopo il caso fondo salva-Stati e lo scontro sulla prescrizione, le forze di maggioranza sono alla ricerca di una sintesi. «Siamo tutti d’accordo che va fatto un ulteriore sforzo per ridurre la tassazione», ha fatto sapere Palazzo Chigi, con il premier Conte che ha chiesto un ulteriore sforzo alle strutture del Mef e alla Ragioneria affinchè «quella che è già adesso una manovra che non aumenta la tassazione, non possa essere distorta per un paio di limitate misure collegate a tasse di scopo». Netta la posizione di Italia Viva: «Stiamo lavorando, fiducia nella maggioranza».

MANOVRA, LITE GOVERNO: NUOVO VERTICE DOMANI

Come spiega Ansa, al vertice per la manovra hanno preso parte il premier Conte, ministri Teresa Bellanova e Roberto Speranza, i viceministri Antonio Misiani e Laura Castelli, il vicecapogruppo di Iv Luigi Marattin e il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Italia Viva non ha alcuna intenzione di fare passi indietro su plastic e sugar tax, come testimoniato dall’attacco frontale di Matteo Renzi: «Le tasse contro la plastica e lo zucchero “funzionano” mediaticamente per i populisti. Ma sono un autogol per le aziende del settore. Se vuoi ridurre la plastica, incentiva la trasformazione ecologica. Se vuoi cambiare stili di vita, investi sull’educazione. Ma aumentare le tasse serve a far cassa. E fa licenziare 5.000 persone. Ecco perché Italia Viva combatte contro l’aumento di queste tasse». Repubblica parla di accordo sull’introduzione in manovra di un pacchetto di modifiche per gli enti locali. Attesi nuovi aggiornamenti domani, altra giornata rovente per il Conte-bis…

