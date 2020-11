Manovra, nasce Fondazione per futuro città/ 5 mln per lo ‘sfruttamento’ delle piante

Fra le novità introdotte nella nuova legge di bilancio, anche la nascita della Ffc, leggasi la Fondazione per il futuro delle città. Di questo inedito ne parlano i colleghi dell’agenzia Adnkronos, che fanno sapere nel dettaglio a cosa si riferisce la misura. Si tratta di una fondazione che ha come obiettivo quello di realizzare un centro di ricerca specializzato nello studio delle piante come fonte di soluzioni possibili a salvaguardia dell’ambiente, e a miglioramento dei centri urbani delle città italiane. “Lo statuto della fondazione – si legge ancora sull’agenzia – concernente anche l’individuazione degli organi della Ffc, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell’Università e della ricerca, dell’Ambiente e dell’Economia”.

MANOVRA, NASCE FONDAZIONE PER FUTURO CITTÀ: I DETTAGLI

Al momento, ricordiamo, la Legge di Bilancio è ancora in versione bozza, e dovrà essere ulteriormente discussa, sottoscritta, votata e approvata, ma fra le novità figura appunto la Fondazione per il futuro delle città. A riguardo viene sottolineato nella stessa bozza che “per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023″. Un’interessante novità che strizza l’occhio al green, aspetto quest’ultimo che il governo Conte Bis ha avuto a cuore spesso e volentieri. In attesa di capire se la fondazione si troverà anche nella versione finale del testo, gli articoli della Legge di Bilancio sono scesi di 20, passando dai precedenti 248 nella bozza circolante ieri, ai 228 di oggi. L’aAdnkronos ha potuto visionare la versione grezza, e fra le misure spicca il già annunciato assegno unico, un fondo di assegno universale e servizi alla famiglia che varrà 3.012,1 milioni di euro per il 2021 e 5.500 milioni di euro annui dal 2022 in avanti.



