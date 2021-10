Manovra oggi in CdM/ Bozza Legge Bilancio: pensioni, RdC, Superbonus, stop Cashback

LEGGE BILANCIO OGGI IN CDM: POI PARLA DRAGHI

È il grande giorno del varo della Manovra di Bilancio 2022: nel pomeriggio alle ore 15, dopo settimane di forti tensioni e discussioni, arriva la Legge di Bilancio nel 44esimo Consiglio dei Ministri convocato dal Governo Draghi. Al termine del CdM, ha annunciato Palazzo Chigi, si terrà una conferenza stampa con il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro dell’Economia Daniele Franco per illustrare i punti principali della nuova Manovra 2022.

Mentre slitta alla prossima settimana il Ddl Concorrenza, lo sforzo delle prossime ore è tutto dedicato alla prima Finanziaria del Governo Draghi: dalle pensioni al Reddito di Cittadinanza, dal fisco agli ecobonus, dallo stop al Cashback alle singole misure legate al PNRR. Sono diverse le tematiche presenti in Manovra e non su tutte la bozza preparata e mostrata ieri sera in Cabina di regia a Palazzo Chigi ha soddisfatto appieno le esigenze dei partiti. 23-25 miliardi di Manovra espansiva, resta da capire se le varie distanze emerse tra Lega, Pd e M5s sui principali capitoli di spesa saranno state appianate: ecco qui sotto i principali focus sui contenuti della Finanziaria che conferma nei fatti l’impianto di spesa del Documento Programmatico di Bilancio.

I PRINCIPALI TEMI DELLA MANOVRA DI BILANCIO

Quota 102 nel solo 2022, conferma del Reddito di Cittadinanza ma riformato e “stretto” nell’accesso, stop al Cashback dal 2022, bonus facciate confermato ma solo al 60%, Superbonus al 110% fino all’anno prossimo e apertura ai sindacati sul fisco. Qui di seguito le principali misure che saranno adottate, almeno a seconda della bozza circolata nelle scorse ore:

Pensioni: Lega soddisfatta dopo l’ultima mediazione di Draghi, si va verso una Quota 102 (in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi) solo nel 2022, ponendo la possibilità di ridiscutete la flessibilità in uscita dalla prossima Manovra. Niente ritorno alla legge Fornero (67 anni di età), fondo ad hoc di 500 milioni per evitare lo “scalone” di Quota 100 dal 2022: resta in pista l’ipotesi proposta dalla Lega di una Quota 41 fissa nel 2023, con 63 anni di età per l’uscita e i 41 anni di contributi fissi (di fatto, una Quota 104).

Reddito di Cittadinanza: inasprimento controlli, meno accesso alla misura e riduzione somma assegno dopo la seconda proposta di lavoro rifiutata. Mentre si limano gli articoli – M5s non del tutto soddisfatto – viene confermata la spesa di 8,8 miliardi di euro anche per l’anno prossimo.

Fisco: taglio tasse di 8 miliardi di euro, ma si deciderà solo in un secondo momento (con un decreto ad hoc durante la conversione in Parlamento) quali misure verranno addotte oltre all’abolizione dell’IRAP.

Cashback: si va verso l’abolizione totale dal 2022 della misura voluta dall’ex Premier Conte: gli 1,5 miliardi risparmiati finora andranno a contribuire alla riforma degli ammortizzatori sociali

Bonus facciate: rinnovato per tutto il 2022 ma con sforbiciata fino al 60%

Superbonus: confermato al 110% per tutto il 2022 per proprietari con ISEE fino a 25mila euro: «Come avevamo chiesto la proroga del Superbonus sarà estesa anche alle unità monofamiliari. La misura ideata dal Movimento 5 Stelle secondo le stime vale 12 miliardi di Pil e 150mila posti di lavoro l’anno. Significa crescita e sostenibilità», ha spiegato ieri il leader M5s Giuseppe Conte.



