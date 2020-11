Manovra oggi in Cdm/ Novità testo: 400 mln per vaccini, nuovo deficit da 15-20 mld

Alle ore 12 il Governo ha convocato un nuovo Consiglio dei Ministri per portare il testo ultimato e definito della Manovra di Bilancio 2021 dopo il primo varo dello scorso 18 ottobre: in quel caso fu approvato “salvo intese”, ma dopo i nuovi Dcpm e i Decreti Ristori, si è deciso per un allargamento dei cordoni da 243 fino a 248 articoli, 38 miliardi complessivi e 15-20 miliardi di ulteriore deficit (destinati ad un possibile Decreto Ristori Ter). In settimana un ulteriore Consiglio dei Ministri proporrà un testo di scostamento bilancio col quale poi andare in Parlamento a cercare l’approvazione, ma intanto si è deciso di affrettare i tempi sulla Manovra di Bilancio visto il già ingente ritardo sulla tabella di marcia rispetto al consueto iter di Finanziaria a fine anno. Le Camere devono tradurre la Manovra in legge entro il 31 dicembre 2020 e per farlo dovranno discutere di diversi punti “nodosi”, come ad esempio lo scontro con i sindacati della PA che già minacciano scioperi per le mancate risposte su assunzioni e rinnovo contratti. Non solo pubblica amministrazione nel testo in bozza che arriva oggi sul tavolo del Cdm: dopo le ultime riunioni tra Conte, Gualtieri e i capidelegazione del Governo ieri, si è raggiunta la quadra su ulteriori 10 fondi aggiuntivi, sugli investimenti in grandi opere (ancora però tutti da mettere nero su bianco), sui ristori per le chiusure dovute dai Dpcm e sui nuovi fondi alla Sanità in vista della grande stagione di vaccinazione che attende l’Italia nel 2021.

TESTO MANOVRA: TUTTE LE ULTIME NOVITÀ

L’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022 è una delle maggiori novità volute dal Governo nella nuova Manovra di Bilancio; per l’articolo “Lotteria dei corrispettivi e cashback” si legge nel testo in bozza ricevuto da Adnkronos «sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all’ interno del Piano Italia Cashless». Nel 2021 è poi previsto dal Ministero della Salute un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro «da destinare all’acquisto dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19», con affidamento per logistica e distribuzione al commissario Arcuri. Prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quota delle pmi con uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022, mentre sono previsti nuovi fondi per le strutture sanitarie con 2 miliardi in più per l’edilizia ospedaliera e delle Rsa. Inoltre, prevista nella nuova Manovra la proroga, per tutto il 2021, del personale aggiuntivo contrattualizzato nei mesi dell’emergenza, in modo da non sguarnire corsie e reparti. 5 miliardi vanno a rifinanziare la nuova Cig Covid, confermato stop ai licenziamenti fino al 31 marzo e si attua anche la deroga sulle causali ai contratti a termine prorogata fino a marzo. 3 miliardi per assegno unico figli (da luglio), bonus mobilità (100 milioni di euro) mentre resta ferma la discussione sul rinnovo del super ecobonus al 110%. Tra le misure più contestate, in Manovra rimangono 378 assunzioni per l’Enac, 10 milioni per la trasformazione da srl in spa dell’Istituto Luce Cinecittà e alla Rai va il 5% del canone (ricordiamo, dal 2015 tolto alla tv di Stato ora torna nelle casse dell’aziende). Salta invece l’accisa da 25% sulle sigarette elettroniche, attesa inizialmente per il 1 gennaio.



