Si sono concluse le audizioni sulla manovra, che proseguirà il suo iter parlamentare con la presentazione degli emendamenti

Si sono concluse ieri le audizioni parlamentari sulla Legge di bilancio, il cui iter al Senato proseguirà nelle prossime settimane, sperando che l’approdo in aula possa avvenire già a fine mese, dopo le votazioni sugli emendamenti in commissione.

Tra le tante analisi sulla manovra che si sono susseguite nelle audizioni cominciate a inizio settimana, l’ex direttore del Sole 24 Ore Guido Gentili non ha colto elementi inaspettati: «Era noto che si sarebbe seguita una politica di bilancio molto prudente ed è stata, quindi, costruita una manovra più piccola rispetto a quelle degli ultimi anni. Questo ha fatto sì che che ognuno degli auditi, dagli enti locali alle categorie produttive, abbia avuto qualcosa da recriminare. Il Mef, in pieno accordo con la presidenza del Consiglio, ha comunque ribadito che eventuali modifiche dovranno essere a saldi invariati».

Qualche malumore c’è anche all’interno della maggioranza, con richieste di modifiche, dagli affitti brevi, alle pensioni, alla tassazione sui dividendi. Si riuscirà a trovare una quadra?

Non sarà facile e, quindi, credo che in sede parlamentare vedremo molti emendamenti bocciati. Su alcuni di questi provvedimenti non ci saranno delle modifiche significative, al massimo dei piccoli ritocchi. Per esempio, sugli affitti brevi la cedolare secca potrebbe passare dal 21% al 23%, anziché al 26%, ma sapendo che bisognerà trovare una copertura. Ci potranno pertanto essere solo piccoli aggiustamenti che non cambiano la sostanza della manovra, ma possono semmai oliare meglio i rapporti all’interno della maggioranza.

Il risultato delle prossime regionali potrà in qualche influire nei rapporti di forza all’interno della maggioranza, ai fini anche delle possibili modifiche alla manovra?

Fino a un certo punto. Al massimo, se ci fosse una vittoria larga del centrodestra trainata dalla Lega in Veneto, si potrebbe riaprire la questione dell’autonomia differenziata, rimasta un po’ sotto traccia negli ultimi mesi, ma che ha anche ricadute sulla manovra, dal momento che all’interno c’è una modifica dei Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, chiesta proprio dal Carroccio.

Il Partito democratico ha intanto avviato delle consultazioni con le parti sociali per mettere a punto una contromanovra. Cosa ne pensa?

Mi sembra un tentativo di mettere insieme il mosaico di tutte le recriminazioni e lamentele di cui parlavo all’inizio, ma è una strategia che a mio avviso non porterà a niente. Sarebbe meglio per il Pd cercare di migliorare la manovra, per quel che è possibile fare, selezionando anche degli obiettivi.

C’è la possibilità di arrivare una posizione unitaria delle opposizioni?

Se riuscissero a fare sintesi, a trovare un equilibrio interno, allora saremmo in presenza di un programma alternativo a quello di Governo. Questo presuppone, però, che ciascuno rinunci a una parte dei suoi obiettivi così da arrivare a 3-4 punti chiari su cui portare avanti la battaglia in Parlamento. Tuttavia, non credo che questo sarà possibile, perché ognuno cercherà di mantenere le proprie idee e istanze. A meno che non sia proprio il Pd, magari sull’onda emozionale della vittoria di Mamdani a New York, a lasciarsi trascinare a sinistra da M5s e Avs. A quel punto, però, la contromanovra sarebbe molto massimalista e non certo riformista.

I risultati delle elezioni regionali potrebbero portare in questa direzione?

Secondo me, vedremo presto le conseguenze dell’affermazione di Mamdani, con una deriva a sinistra, a prescindere dal risultato delle elezioni regionali. Penso assisteremo a un complicato gioco di equilibrio nel Pd, senza scissioni, ma che lo porterà a scivolare verso sinistra. Fino a che punto lo vedremo anche dalla posizione che prenderà sui sostegni all’Ucraina e sulle spese per la difesa.

La Cgil ha intanto convocato uno sciopero generale per il 12 dicembre, ma dai sindacati di base arriva un pressante invito a una mobilitazione unitaria dopo quelle di ottobre su Gaza. Landini accetterà?

Credo che la Cgil, che già è in una torsione divisiva molto forte rispetto alla Cisl e alla Uil, non aderirà alla richiesta dei sindacati di base: sarebbe una mossa che andrebbe contro la sua stessa storia, per quanto sia stata articolata, sarebbe uno strappo senza precedenti. Tra l’altro la Cgil si trova già in una situazione particolare, visto che non ha firmato i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e della scuola. C’è da chiedersi se farà lo stesso nelle altre trattative in corso dopo che è stata prevista nella manovra una misura per incentivare gli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali. Dopo i tanti discorsi sulla necessità di un patto sociale, non sarebbe un buon segnale.

(Lorenzo Torrisi)

