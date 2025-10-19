La Legge di bilancio sta pagando sul fronte della percezione della stabilità del Paese, ma va completata la riforma fiscale

“Siamo tornati in serie A”: quando ha letto che l’agenzia Dbrs Morning star ha alzato il rating del debito italiano da BBB ad A, Giancarlo Giorgetti non ha trattenuto la sua soddisfazione. È vero che Dbrs non conta come le Big Three, Moody’s, Fitch, S&P, ma il risultato non va sottovalutato. “Nonostante il rallentamento della crescita e le pressioni sulla spesa nel medio termine, la stabilità e i risultati ottenuti dal Governo conferiscono credibilità al suo piano di consolidamento”, scrive l’agenzia.

Se poi come pensa porterà il disavanzo pubblico sotto il 3% del Pil, il ministro dell’Economia potrà vantarsi di aver messo sotto controllo i conti dello Stato senza tasse sul macinato, ne sarebbe stato orgoglioso anche Quintino Sella alla cui scrivania Giorgetti siede da tre anni.

Non si tratta solo di una scelta di facciata. Il debito pubblico costa ancora molto, circa 80 miliardi di euro l’anno per gli interessi, ma comunque è meno caro di prima; la differenza con il Bund tedesco è scesa sotto l’1% (siamo a 0,8%), ciò vuol dire che il rendimento dei Btp decennali è al 3,38%, cioè ai minimi degli ultimi due anni. In questo modo sarà possibile ricavare un po’ di spazio che il Governo ha deciso di tenere in serbo per l’anno prossimo.

La politica di bilancio per il 2026 si presenta orientata alla prudenza e alla stabilità e lancia un messaggio all’esterno, un messaggio di coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea, che senza dubbio giova. Il messaggio interno sembra duplice: sul piano squisitamente politico vuol dire risparmiare oggi per poter spendere domani e in questo caso il domani è l’anno che precede le elezioni; su quello economico significa tamponare la caduta del potere d’acquisto dei redditi da lavoro dipendente colpiti dall’inflazione, in attesa che la congiuntura migliori.

Tra le critiche che sono state rivolte, quella più oggettiva è che si rinuncia a dare qualsiasi spinta alla crescita, è una finanziaria, come si chiamava un tempo, a impatto zero. Ma il Governo conta sul Pnrr: i prestiti europei finiranno l’anno prossimo, questo spinge a serrare i ranghi per concludere i lavori di qui al 2027 (in tempo anche in tal caso per le elezioni).

Una scelta rinunciataria? Forse, ma come un po’ tutti sottolineano, non ci sono molti margini di manovra. È stato già difficile trovare 18,5 miliardi di euro: cinque vengono dal Pnrr (si tratta di spese che non saranno realizzate), i ministeri risparmieranno 2,3 miliardi (tra mugugni messi a tacere dalla stessa Giorgia Meloni), le banche dovrebbero dare 4,5 miliardi, ma è tutto da vedere come e quando. Tra aumenti sulle sigarette e riduzione dei benefici per i ricchi stranieri, il Governo cerca di rastrellare il rastrellabile. Per fare che cosa?

E qui c’è la parte più tradizionale. La Confindustria dopo aver protestato a lungo si dichiara moderatamente soddisfatta perché vengono promessi 8 miliardi di euro tra super ammortamento, credito di imposta nella Zona economica speciale, la Nuova Sabatini.

In sostanza le imprese potranno ammortizzare al 180% gli investimenti in innovazione e al 220% le spese per la transizione ecologica. È confermato il bonus edilizio (50% per la prima casa), aumenta da 40 a 60 euro il bonus mamme lavoratrici, sale da 8 a 10 euro la soglia esentasse per i buoni pasto, niente sconti invece per i libri.

Le pensioni minime salgono di 20 euro al mese. Ma se si fosse ridotta l’Irpef in modo più consistente, pensionati, mamme, lavoratori non avrebbero ottenuto di più senza incappare nelle maglie soffocanti della burocrazia? Le risorse sono poche, allora perché non concentrarle su una misura davvero strategica e non aleatoria come il taglio delle imposte per chi le paga? Almeno si poteva coprire i redditi fino a 60 mila euro come proponeva il vice ministro Leo, un segno di buona volontà.

La riforma fiscale è la grande riforma economica promessa, anzi è più che una promessa: il Governo ha avuto nell’agosto 2023 il mandato dal Parlamento per un cambiamento complessivo. Per ora si è andati avanti a spizzichi e bocconi. È molto complicato muoversi nella giungla delle tasse, ancor più difficile disboscarla, ma il tempo stringe e la delega scade il 29 agosto 2026, da quel momento ci vorranno altri due anni per metterla in opera.

Ridurre le aliquote centrali dal 35% al 33% per i redditi da 28 mila a 50 mila euro annui fa capire qual è la direzione di marcia, tuttavia l’impatto concreto è modesto secondo le prime stime: 34 euro al mese. Certo, non sarà sufficiente a far recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. E non basterà a cambiare le aspettative delle famiglie e sostenere i consumi tanto da compensare con la domanda interna la riduzione di quella estera per colpa dei dazi.

Finita l’era del “debito cattivo”, non si è ancora aperta l’era del “debito buono”.

