La manovra 2026 è fatta di luci e ombre. La stabilità finanziaria e i parametri UE chiedono un prezzo che il governo Meloni non deve ancora pagare

La manovra finanziaria per il 2026 ha suscitato molte polemiche e anche all’interno della maggioranza si sono registrate alcune divergenze. In realtà, la filosofia di fondo denota una linea di politica di bilancio che, la si può condividere o meno, ha una certa efficacia soprattutto sul piano internazionale.

Sicuramente sussiste una forte continuità tra la proposta di bilancio di quest’anno e le manovre degli anni precedenti del governo Meloni.

Il punto centrale è la stabilità finanziaria, che consente, a livello europeo, il rientro anticipato dalla procedura di disavanzo e, a livello internazionale, il miglioramento del rating dell’Italia da parte delle diverse agenzie di valutazione.

In più, la durata della compagine di governo sotto la guida della Meloni accredita l’Italia come Paese stabile, valutazione, questa, che risulta veramente nuova per noi, essendo stata l’Italia da sempre considerata il Paese europeo con il maggior numero di cambi di governo dal dopoguerra in poi. Alcuni indicatori economici positivi, come l’aumento dell’occupazione, la tenuta delle esportazioni e la flebile e recente ripresa industriale, completano un quadro che alla fine risulta positivo.

Hanno allora torto le opposizioni quando dicono che questa è la più misera finanziaria della storia? L’opposizione ha messo in evidenza che nella sanità vi sono molti problemi, dalla carenza dei medici alle liste d’attesa, all’aumento dei costi per i cittadini; nel mercato del lavoro si registrano le retribuzioni più basse d’Europa; il sistema pensionistico risulta alquanto impoverito e si potrebbe continuare con molti altri problemi insoluti del sistema industriale, economico e sociale, come nel caso della denatalità e della continua perdita di capitale umano, con oltre 100mila giovani che abbandonano il Paese per cercare condizioni migliori di vita all’estero.

L’opposizione non ha torto nel formulare certe critiche, ma non deve dimenticare che molti problemi sociali, economici e amministrativi (sanità, scuola, trasporti pubblici locali) sono stati ignorati proprio dall’opposizione – edal suo maggior partito – quando è stata al governo per un lungo periodo di tempo. Infatti, scuola, sanità, infrastrutture, fuga dei giovani all’estero, crisi della natalità, mismatch del mercato del lavoro, ecc., sono da oltre mezzo secolo le questioni su cui i governi e le forze politiche hanno chiuso gli occhi.

Il problema allora è se la scelta di politica di bilancio del governo Meloni abbia una certa giustificazione.

È chiaro che il mantenimento dei conti in ordine è stato l’altare sul quale sono state sacrificate alcune politiche sociali. Tuttavia, questa scelta non appare deprecabile, ma, per quanto generi dei costi sociali non indifferenti, a partire dal carrello della spesa, risulta salutare per la posizione europea ed internazionale dell’Italia.

Del resto, proprio una politica di bilancio molto stretta era stata alla base della caduta del governo Berlusconi nel 2011 e delle scelte di bilancio, invero assai più sacrificanti dal punto di vista sociale, del governo Monti, con l’appoggio pieno delle forze di centrosinistra.

Anche la critica che le risorse sono state dirottate sulle spese militari, vista la situazione determinata dal conflitto russo-ucraino alle porte d’Europa, è profondamente inadeguata, perché la guerra ha trasformato le tecniche militari e rimanere indietro in questo campo rappresenta un pericolo enorme per il sistema economico del nostro Paese.

Con l’industria militare deve fare un salto in avanti anche la sicurezza cibernetica e si tratta di proteggere tutti i sistemi informatici militari e civili insieme. Questi investimenti sono perciò non solo necessari, ma anche indispensabili.

È stato notato che, proprio per la condizione descritta, la manovra avrebbe un altro limite, e cioè quello di non effettuare scelte di politica economica appropriate, concentrando le poche risorse disponibili in pochi ambiti qualificati, senza disperdersi in mille rivoli frutto del clientelismo e dell’assistenzialismo.

La critica è in qualche misura fondata, ma la tradizione delle manovre italiane, soprattutto per opera del centrosinistra, cui anche la destra sociale si è accodata, è tutta nel segno dei bonus, dell’ISEE, delle sovvenzioni e dei contributi per soddisfare la fame di bisogni di un corpo sociale spesso irresponsabile e con poco senso civico, dato che il nostro Paese conta un alto livello di evasione fiscale trasversale che determina un sovraccarico di costi sociali non altrimenti rimediabile, almeno sinora.

Concentrare le risorse per produrre politiche efficienti richiede un consenso bipartisan che in Italia, con lo standard di opposizione che abbiamo, non è possibile praticare. Occorrerà aspettare una nuova tornata elettorale – che invero già si intravvede all’orizzonte – per tentare di modificare questo aspetto.

È tutto a posto, allora? Niente affatto. Il nostro Paese, in questi anni di post-pandemia, ha lucrato i vantaggi delle risorse del PNRR che termineranno proprio il prossimo anno. Senza risorse aggiuntive, la situazione potrebbe regredire notevolmente e ciò vale per il governo Meloni come per qualsiasi altro governo; tanto più che le nuove procedure di bilancio imposte dal Patto di stabilità e crescita impongono di rispettare sì i vincoli di bilancio, ma anche di assicurare investimenti sufficienti ad assicurare una traiettoria di crescita.

Questa situazione è perciò molto complicata e può risolversi in due modi diversi.

Se le risorse europee scemano, allora la tornata elettorale dovrà essere anticipata per sottoporre agli elettori una diversa linea di politica economica, fatta di tante rinunce e di pochi investimenti con un moltiplicatore alto. Se, invece, il piano sulla competitività di Draghi dovesse andare avanti, attraverso il debito comune, per cui avremmo circa 800 miliardi di euro all’anno da qui sino al 2030, allora le risorse europee potrebbero salvare questa legislatura e pure la prossima. In ogni caso ci aspettano scelte molto difficili che vanno ben oltre questa povera finanziaria.

