Manovra, Renzi attacca Conte/ “Solo spiccioli per cuneo fiscale. Non è mio Governo”

Potrebbe essere letto come un «Governo, stai sereno» l’ultima lettera di Matteo Renzi mandata al Corriere della Sera dove d fatto mette tanti “puntini sulle i” al Governo, alla Manovra e ai provvedimenti che sono all’ordine del giorno nel Conte-bis dove il suo Italia Viva si candida ad essere il “piccolo” ma decisivo ago della bilancia. Per l’ex Premier la Manovra per come messa nero su bianco nel Nadef è insufficiente: «serve più coraggio sulla riduzione del cuneo fiscale, perché diminuire le tasse sul lavoro è la priorità ribadita a parole da tutti i leader politici e da tutti i commentatori economici», scrive Renzi nella lettera al CorSera, aggiungendo poi «Tutti possono permettersi di dire che va abbassato il cuneo fiscale. Ma pochi, pochissimi, possono dire di averlo fatto davvero. Perché con le parole sono bravi tutti, ma quando si tratta di passare ai fatti le cose cambiano». È una sorta di autocelebrazione rivolta al suo Governo e, di conseguenza, una critica a tutti i Governi successivi da quelli Pd, a quelli gialloverdi e pure al giallorosso che la stessa Italia Viva ora appoggia.

RENZI “NON È IL MIO GOVERNO, MA…”

«Pensiamo che la vera priorità sia sbloccare il pacchetto da 36 miliardi di euro di investimenti pubblici tenuto fermo dai lacci della burocrazia e dell’inconcludenza politica. Ma vogliamo e dobbiamo incidere anche sul piano della spesa individuando due grandi priorità sulle quali lavorare», sottolinea ancora Matteo Renzi nella lettera “al Governo”. In primis la spesa per beni e servizi, con la nota di averlo fatto lui anni fa all’inizio del suo Governo, poi passa agli interessi sul debito: «Dopo la tempesta salviniana l’Italia ha bisogno di quiete, di una pax romana che metta in sicurezza un Paese oberato da un debito monstre. Oggi gli interessi sul debito sono bassi, molto bassi. Ma nel resto d’Europa sono addirittura negativi. Il che costituisce una ghiotta occasione. Va rimodulato il debito, non le aliquote Iva. E rimodulare il nostro debito significa cogliere l’occasione dei tassi bassi per allungare la scadenza spendendo meno e mettendo in sicurezza il Paese per un paio di decenni. È un’occasione che capita adesso e che non ricapiterà a lungo». La rivoluzione per Renzi è dunque spendere meno in beni e servizi ma anche rimodulare il debito, «così si abbassano davvero le tasse»; ieri sera intervenendo a Tg2Post il leader di Italia Viva aveva lanciato un altro attacco ben poco velato al Pd e al Governo Conte, avanzando «il taglio del cuneo fiscale di 3,4 miliardi è un panniccello caldo […] Questo non è il mio Governo ma è di salvezza nazionale». Immediata però la risposta dei dem con il sottosegretario all’Economia Antonio Misiani: «Renzi liquida il taglio del cuneo fiscale come un ‘pannicello caldo’. Sbaglia. Il suo partito aveva chiesto di rimandarlo al 2021. Non siamo d’accordo. Siamo al Governo perché le tasse sui lavoratori vogliamo tagliarle. Iniziando subito, a partire da chi ne ha più bisogno».

