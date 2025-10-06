Con l'avvicinarsi della manovra sarebbe importante un'unità di azione sindacale, oggi impossibile per via delle scelte della Cgil

La situazione economica del Paese si presenta come un quadro con colori molto in contrasto fra loro. Tengono i conti nazionali e guadagnano fiducia sui mercati. Risultato di piccole scelte e di un aumento di entrate per effetto dell’inflazione. Se però scendiamo sull’economia domestica il quadro è diverso. Il reddito famigliare regge perché lavorano più persone. Molte con part-time involontario e lavori poveri, ma servono a coprire i giorni fra il 27 e fine mese. Una crescita della produzione basata più sul basso costo che su un aumento della produttività.

In molti settori significa che il sistema Paese resterà indietro rispetto alla digitalizzazione e alla applicazione utile dell’intelligenza artificiale. La crescita occupazionale si sposa con una notevole contraddizione verso il lavoro giovanile. Le imprese lamentano di non trovare le competenze necessarie ma sempre più giovani con alte competenze emigrano per sfuggire a una sottoccupazione e bassi salari.

Abbiamo poi aperte importanti crisi industriali determinanti per il futuro della manifattura italiana. Automotive, acciaio ed elettrodomestici sono settori importanti e chiedono un supporto strategico, non interventi di semplice sostegno sui costi.

È un elenco parziale dei temi che motiverebbero, in vista delle scelte che potrebbero caratterizzare la finanziaria in elaborazione, piattaforme di confronto fra sindacati e Governo se non da “autunno caldo” almeno da “confronto serio e serrato”.

Sarebbe l’occasione per avanzare proposte di sostegno e sviluppo per le nostre industrie, anche assieme alle organizzazioni datoriali, passando da contributi dati per sostenere l’occupazione a investimenti per aumentare occupazione e produttività.

Nell’affrontare le politiche del lavoro sarebbe importante rimettere mano alle politiche attive per sostenere le transizioni dei lavoratori e per incidere realmente attraverso una formazione utile per assicurare una nuova e migliore occupabilità. Il sistema attuale con Gol si sta rivelando, come previsto su queste pagine, un modello incapace di gestire i percorsi di ricollocazione lavorativa. Il taglio dei contributi Pnrr previsti e spostati su altri programmi ci dice che non riusciremo a creare un sistema di servizi al lavoro di tipo universale come quello di altri Paesi europei.

Il tema salariale potrebbe essere l’occasione per un patto a tre su produttività, riforma fiscale e crescita dei salari reali. Occasione unica per porre con forza la difesa dei sindacati più rappresentativi e sconfiggere il tentativo di indebolimento delle rappresentanze attraverso il cavallo di troia dei contratti più utilizzati. Insomma, una riforma win-win per la difesa dei salari reali e delle libertà sindacali.

Perché i temi da piattaforma di rivendicazione sindacale esposti possano diventare realtà serve un sindacato che metta al centro della sua azione una rinnovata capacità di contrattazione. Un’elaborazione originale rispetto alla situazione economica, con la capacità di prevedere come governare l’evoluzione delle variabili che incidono sull’economia e indicare una strategia che promuova gli interessi dei suoi associati. Ogni sindacato concorrerebbe con la propria specificità ideale a delineare analisi e proposte. È il dibattito che Cisl e Uil stanno affrontando.

Cisl ha elaborato una piattaforma che partendo dalla centralità assunta dai bisogni della persona nella nuova organizzazione sociale del lavoro declina proposte dal livello nazionale della politica economica a quelle per la partecipazione e contrattazione a livello aziendale.

Uil ha in corso un importante dibattito per recuperare il ruolo storico di sindacato erede delle idee riformiste abbandonando una deriva massimalistica che aveva contraddistinto le scelte degli ultimi anni. Porterà a proposte da affrontare unitariamente e che contribuiranno ad arricchire il confronto fra Governo e forze sociali.

La scelta di essere sindacati che sviluppano una rinnovata capacità di contrattazione purtroppo si ferma qui. Cgil ha già operato una scelta solitaria indicando per l’autunno uno sciopero generale dai contenuti così generali da poter dire che è semplicemente uno sciopero politico contro il Governo. Che il continuo ricorso a scioperi generali che non hanno obiettivi misurabili e raggiungibili sia un modo per svilire lo strumento della mobilitazione pare non trovare più ascoltatori in un sindacato che pure dell’iniziativa contrattuale con al centro l’interesse generale del Paese aveva fatto una bandiera identitaria.

Ma oltre allo scivolamento verso un massimalismo sindacale si è aggiunto l’estremismo politico. La situazione internazionale è sicuramente preoccupante. Mai la nostra generazione ha visto da vicino un crescente rischio di scontro bellico come in questo periodo. I conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina sono alle nostre frontiere e ci coinvolgono obbligando il Paese ad affrontare il tema della sicurezza come non avremmo voluto fare.

Di fronte a una situazione internazionale che richiede molta attenzione alle posizioni che si prendono e una forte volontà politica per ridare spazio alla diplomazia per la ricerca di vie di pace occorreva seguire, in tutte le iniziative, le indicazioni arrivate dal presidente della Repubblica.

Cgil ha scelto invece di seguire una svolta politicista ed estremista convocando uno sciopero generale improvvisato, indetto assieme ai sindacati di base, che fa emergere come stia allontanandosi in modo pericoloso dalla cultura storica della sinistra italiana del dopoguerra tornando al massimalismo diciannovista che già ha prodotto tanti danni nella storia italiana.

C’è sempre tempo per un ravvedimento operoso. Soprattutto perché voci diverse dalla stessa Cgil possano contribuire a cambiare un’impostazione che rischia di affossare l’unità sindacale contribuendo a creare un ibrida organizzazione sindacal-politica incapace di essere protagonista della nuova contrattazione che sarebbe utile al Paese.

