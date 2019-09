Manovra, scontro M5s-Pd su Iva/ Asse Di Maio-Renzi, Salvini “Italiani non sono scemi”

Clima di altissima tensione al Governo: la discussione sulla manovra scatena la prima lite tra M5s e Pd, fumata nera dal vertice andato in scena ieri sera a Palazzo Chigi. Dopo quattro ore di dialogo, le due forze di maggioranza non hanno raggiunto un accordo: seduti al tavolo, insieme al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione Luigi Di Maio (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Liberi e Uguali), Teresa Bellanova (Italia Viva) e il sottosegretario Riccardo Fraccaro (M5s). Terreno di scontro il capitolo Iva, con Renzi e Di Maio dalla stessa parte: sia il leader di Italia Viva che quello del Movimento si sono detti contrari all’aumento dell’imposta sul valore aggiunto: «Abbiamo fatto un Governo per mandare a casa Salvini e per non aumentare l’IVA. Da noi zero polemiche su ministeri, sottosegretari, sul passato. Ma aumentare IVA è schiaffo ai consumatori, specie ai più poveri. E porta alla recessione. Ecco perché Italia Viva è contro aumento IVA», le parole dell’ex premier.

MANOVRA, SCONTRO M5S-PD: SALVINI “ITALIANI NON SONO SCEMI”

«Ci sono ancora molte ipotesi in campo», spiega una fonte ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, con i ministri dell’esecutivo Conte-bis al lavoro in vista del Consiglio dei ministri in programma oggi alle 18.30. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha rilanciato l’ipotesi «di una rimodulazione dell’Iva», mentre Dario Franceschini ha messo nel mirino le dichiarazioni di Di Maio ai microfoni di Non è l’Arena: «Poco prima della riunione Di Maio ha annunciato in modo ultimativo una serie di posizioni sulla legge di Bilancio e su molto altro, cose anche interessanti che credo impegnino il suo Movimento ma non l’intera maggioranza». E l’opposizione è sul piede di guerra, l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stroncato i giallorossi: «Secondo Gualtieri gli italiani sono scemi? Hanno trascorso mesi a dire che facevano questo esecutivo per evitare l’aumento dell’Iva e oggi propongono l’aumento dell’Iva? Non scherziamo: noi, con la pace fiscale, avremmo portato a casa almeno 10 miliardi. Qui stanno scherzando con il lavoro degli italiani», le sue parole in un intervento a Radio 24.

