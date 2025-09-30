Il mantenimento per i figli dei genitori separati va valutato non solo in base al reddito, ma anche in relazione ad altri fattori.

sOra due genitori separati per poter stabilire e quantificare il mantenimento dei figli dovranno basarsi su diversi principi, espressi recentemente dalla Cassazione (con due ordinanze rispettivamente per il 16 e il 17 settembre di quest’anno).

La Corte separa i due argomenti specificando che, i figli devono essere mantenuti indipendentemente dalla separazione o meno dei suoi genitori, potendo dunque studiare, frequentare i corsi extra scolastici e naturalmente esser sostentati.

Bonus sport 2025/ Domande aperte: iter, requisiti e controlli

I coniugi invece, devono rispettare il principio di uguaglianza e proporzionalità in base alle effettive capacità del proprio lavoro.

Come valutare il mantenimento dei figli se i genitori sono separati

Secondo giudici per quantificare il mantenimento dei figli di genitori separati non basta conoscere i redditi delle parti, ma la situazione andrebbe analizzata più a fondo, comprendendo anche in che modo gli ex coniugi possano sopperire agli obblighi di tipo casalingo e professionale.

Bonus famiglie 2025/ Misure approvate ma ci sono criticità: ecco quali

Innanzitutto sussistono 5 punti da valutare, il primo è legato al tenore di vita del figlio (mentre conviveva con i due genitori), poi le esigenze effettive (di studio, corsi e attività varie), quanto tempo starà separatamente con i rispettivi genitori, le attività casalinghe e i redditi dal lavoro.

Le spese per i figli potrebbero prevedere degli obblighi economici differenti, ma soprattutto occorrerà circoscrivere situazione per situazione.

Situazioni da valutare nel medio e lungo periodo

Il tenore di vita di un figlio può cambiare in relazione alle sue scelte di vita e piaceri, ad eccezione di alcuni costi che invece possono essere stimati nel lungo termine (come ad esempio l’istruzione scolastica).

Benefit aziendale 2025/ La Cassazione ha deciso: possono andare nel TFR

Per la Corte è sufficiente valutare il presente e i bisogni effettivi sul momento, così da poter proporzionare il mantenimento sulla base di cifre quanto più vere possibili.

I contributi ai figli spettano a prescindere dalla condizione economica, sia che possa registrare un miglioramento sia un peggioramento. É evidente che in alcune situazioni particolari critiche occorrerà lasciare il giudizio alla Corte.