Mantova, 14enne ferito alla gola dopo caduta in motocross/ Tre incidenti sull’A22

Una serie di incidenti stradali si sono verificati quest’oggi in quel di Mantova, provocando la morte di due persone e due feriti gravi. Come riferisce l’edizione online de IlMessaggero, tre incidenti sono avvenuti sull’autostrada A22, quella che dal Brennero porta a Modena e viceversa, precisamente nel tratto che va da Montova Nord a Pegognaga. Il primo incidente è avvenuto stamane poco prima delle ore 10:00 in direzione Nord, ed ha provocato la morte di una persona. Il secondo, pochi minuti dopo, alle 10:39, sempre verso il Brennero, causando un altro decesso. Infine alle ore 11:10, si è verificato un tamponamento in direzione Sud fra mezzi pesanti, causando il ferimento di una persona. Imponente il dispiegamento delle forze dell’ordine, e sui luoghi segnalati si sono recati la polizia stradale, i vigili del fuoco, nonché il 118 con l’elisoccorso e l’automedica. I tre incidenti in serie hanno provocato ben quattro chilometri di code tra Nogarole Rocca e Manotva Nord, con l’aggiunta di altri due chilometri di code fra Mantova Nord e Sud.

MANTOVA, SERIE DI INCIDENTI STRADALI: 14ENNE CADE IN MOTOCROSS

Inoltre è stato chiuso lo svincolo in entrata a Moderna Nord in direzione Sud. Da segnalare anche un altro incidente grave, fortunatamente non mortale, che ha coinvolto un ragazzino di appena 14 anni di Vigasio: mentre si stava allenando con la motocross, ha subito un profondo taglio alla gola. L’episodio, come riferito dai colleghi di Today, è avvenuto alle ore 10:30 di ieri mattina, domenica 7 giugno, nel dettaglio presso la pista da motocross del Migliaretto, situata in via Learco Guerra. Una scena terribile agli occhi dei genitori e di amici che stavano appunto assistendo all’allenamento del giovane, caduto molto probabilmente a causa delle condizioni avverse del terreno. Il 14enne è stato soccorso in maniera pressochè immediata, dopo di che è stato avvertito l’ospedale di Brescia, che si è recato sul posto con un’eliambulanza. Il ragazzo è stato trasporto presso l’ospedale di Bergamo, ed è rimasto sempre cosciente: è grave ma non è in pericolo di vita.



