Mantova, bimbo di 2 anni solo in strada/ Genitori denunciati: “Una biscia in casa…”

Poteva essere l’ennesima tragedia sulle pagine di cronaca nera ma per fortuna non è stato così. A Mantova un bambino di soli 2 anni è stato trovato in strada, in una giornata di caldo torrido. È accaduto in un giorno di fine luglio, verso mezzogiorno: il piccolo è stato avvistato mentre camminava solo in una via della periferia di Mantova. A trovarlo e ad avvertire la polizia è stata una passante in auto, che accortasi del bimbo solo in strada, ha allertato i soccorsi.

Come rivela Il Giorno, i genitori, di nazionalità indiana, sono stati denunciati per abbandono di minori e inoltre hanno ricevuto una segnalazione ai servizi sociali del Comune. Alla Polizia locale, i due si sono giustificati spiegando che in casa c’era una biscia che stavano cercando di cacciare e che per questo si sarebbero distratti. “Stavamo cacciando una biscia che si era introdotta in casa e non ci siamo accorti che il piccolo era uscito” hanno raccontato. Parole che però non hanno convinto gli inquirenti, che hanno proseguito con la pratica.

I genitori denunciati

Il bambino di 2 anni, intento a passeggiare solo in strada in evidente stato di alterazione, era stato visto da una passante che stava camminando con la propria auto. Secondo il racconto della donna, il bimbo piangeva: così, dopo essersi fermata, lo ha preso in braccio per rassicurarlo e ha chiamato il 118 e la Polizia locale. Non appena la pattuglia è arrivata sul luogo dove il piccolo è stato salvato dalla passante, gli agenti hanno trovato sul posto non solo la donna e il bambino, ma anche i due genitori, che vivono nelle vicinanze.

I due hanno spiegato alla Polizia locale di essersi distratti mentre erano alla prese con una biscia che si era infilata in camera da letto. I due non si sarebbero accorti che il bimbo di due anni era uscito in strada e aveva percorso circa 200 metri. Questo, infatti, il tragitto fatto dal piccolo prima di essere ritrovato dalla donna, in lacrime, spaventato, ma in buone condizioni di salute. La Polizia locale ha subito iniziato le indagini per accertare le condizioni sociali ed abitative della famiglia. I genitori non avrebbero situazioni di disagio, ma non hanno vigilato sul loro bambino di 2 anni: questo è costato loro una denuncia.

