Mantova/ Da Palazzo Ducale a Palazzo Te: una città ricca d’arte (Meraviglie)

Mercoledì 6 maggio alle 21.25 su Rai1, Alberto Angela ci porta in un nuovo viaggio in giro per le bellezze d’Italia con “Meraviglie”. E questa sera il viaggio ha inizio da Mantova, alla scoperta delle tracce lasciate dai signori che l’hanno governata per be quattro secoli: i Gonzaga. Circondata da 3 laghi artificiali e situata in Lombardia, Mantova è una magnifica città d’arte, inserita nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Nel 2016 è stata anche eletta Capitale italiana della cultura, rinnovandosi anche nell’offerta turistica al pubblico. Tanti sono infatti i luoghi di interesse per gli amanti dell’arte e della storia.

Da Palazzo Te al Duomo: le bellezze di Mantova

Parlando di Mantova non si può non partire da Palazzo Ducale con la camera degli sposi dipinta dal Mantegna. Si tratta di un grandioso complesso monumentale e architettonico situato nella zona nord-orientale della città. Bellissimo anche Palazzo Te, un museo civico e centro internazionale d’arte e di cultura, che mostra al pubblico gli affreschi di Giulio Romano. Va assolutamente menzionata anche Piazza Sordello, che è stata centro del potere politico e religioso della città e che, nel 1350, è stata ridisegnata dalla famiglia dei Gonzaga. Da visitare anche Duomo di Mantova, dedicato a San Pietro, che si trova proprio in Piazza Sordello.



