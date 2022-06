Mantova, oratorio “chiuso per maleducazione”/ Parroco: “Manca rispetto per il luogo”

Sulle pagine del Corriere, don Andrea Spreafico ha spiegato la decisione di chiudere l’oratorio in provincia di Mantova: “Il senso di questo gesto è dare un avviso perentorio a chi frequenta la nostra struttura: si tratta di tante persone che arrivano anche dai paesi e dalle frazioni vicine. Io sono contentissimo che il nostro oratorio piaccia così tanto, ma deve anche essere chiaro a tutti che il luogo deve essere rispettato. Abbiamo oltre cento volontari che si prendono cura dell’area in modo del tutto disinteressato e nel corso degli anni abbiamo investito parecchio denaro per migliorare questo luogo”.

Silvia e Riccardo, figlia e genero Beppe Pedrazzini/ "Marta ha fatto cose malvagie"

Il sacerdote ha spiegato che negli ultimi anni le cose sono peggiorate: “Sono arrivato a Cicognara circa nove anni fa e la situazione era ben peggiore. Ora, per fortuna, è migliorata, ma ci sono ancora diversi comportamenti che denotano davvero poco rispetto per i luoghi. Che, si badi bene, non sono pubblici: ma sono della nostra comunità parrocchiale e vengono volentieri messi a disposizione di tutti. A patto che i fruitori, sia bambini che adulti, si comportino in modo adeguato. Per ora, abbiamo deciso di chiudere per un giorno solo e siamo già pronti a riaprire i battenti del nostro oratorio. Ma tanti comportamenti devono cambiare, altrimenti non avremo problemi a chiudere una settimana intera: anche già la prossima”.