NUOVO SCONTRO GOVERNO-ANM SUL TEMA CHIAVE DELLA SOVRANITÀ POPOLARE: L’AFFONDO DEL SEGRETARIO MANTOVANO

Da un lato parte della magistratura che si riconosce nell’intento ammesso dalla Presidente della Cassazione di creare uno spazio dove il diritto sovranazionale possa andare “oltre” le semplici leggi nazionali; dall’altro un Governo come quello rappresentato ieri al convegno CNF dal sottosegretario Alfredo Mantovano, che invece vede proprio nell’azione di alcuni giudici un tentativo di «negare la sovranità popolare» del voto politico. È uno scontro esiziale che non nasce certo oggi nel mondo della giustizia italiana, acuito probabilmente dalle riforme del Ministro Nordio sulla separazione delle carriere e la possibile responsabilità penale dei magistrati.

L’ultimo “scontro” nasce così all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense a Roma, con l’intervento del Guardasigilli e – soprattutto – del sottosegretario di Giorgia Meloni, che accendono la platea dei magistrati tra applausi e critiche, specie fronte ANM che stizzita invita il Governo ad appellarsi contro la Consulta in merito alla decisione del Tribunale di Roma sul decreto “Paesi Sicuri” (a seguito della costruzione dei centri in Albania).

Secondo il Ministro Nordio, che per primo parla al convegno CNF, il problema di una parte della magistratura che continua a ribellarsi alle norme presentate dal Governo – e votate dal Parlamento – non è più una mera battaglia fra opposte ideologiche politiche, il timore è che «obbediscono ad altri criteri, che nella degenerazione correntizia sono criteri di potere».

Ma è in particolare l’intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano che risalta alcune parti molto “affilate” nei confronti di una cultura giudiziaria e culturale che sembra remare decisamente contro il Governo (e non solo): secondo il principale ‘braccio destro’ della Presidente del Consiglio Meloni, una certa parte di magistratura sembra voler «erodere la volontà popolare» puntando a legiferare con sentenze e decisioni in materia di immigrazione, e non solo.

Sembra voler puntare a «scegliersi la classe politica», tanto in Italia quanto all’estero: sono parole durissime quelle del parlamentare FdI che non si riferiscono alla sempiterna battaglia del Centrodestra contro le “toghe rosse” ma inquadrano uno scenario generale che negli ultimi anni mostra un sviamento «cronico della funzione giudiziaria».

“L’UMANESIMO” DELLA GIUDICE CASSANO E IL RISCHIO DI UN DIRITTO “SOVRANAZIONALE”

Le costanti bocciature dei magistrati contro il Decreto del Governo Meloni sui migranti irregolari da trasferire in Albania, e il rifarsi alla prossima sentenza della Corte di Giustizia che possa dirimere la contesa, è materia di scontro forte da mesi fra Palazzo Chigi e l’Associazione Nazionale Magistrati. Il sottosegretario Mantovano vi è una tendenza delle corti a negare diversi spazi “regolativi” al legislatore, erodendo in questo modo «l’espressione della sovranità popolare». Le leggi disapplicate, come quella sull’Albania (invece elogiate dalla Commissione Europea, ndr), è un segnale pessimo di questo potenziale scenario: ma il punto non è delegittimare un diritto sovranazionale, un ordinamento europeo, per rimanere in materia di “sovranismo” politico.

Secondo Mantovano il tema è tutt’altro, ovvero che la Repubblica italiana possa continuare ad avere e preservare un proprio fondamento, una propria Costituzione che consente al Governo di presentare leggi, da far votare o bocciare al Parlamento. E non ai giudici di qualche Tribunale: il rischio, conclude il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è che la magistratura possa arrivare a percepire sé stessa come una mera «parte di un establishment», con un compito ideologico e pericoloso.

Mantovano e Nordio temono che i giudici si intestino il ruolo di arginare una presunta «pericolosa deriva della coerenza fra il voto manifestato, la rappresentanza politica e l’azione di governo». Così facendo, certi giudici rischiano davvero di erodere, se non del tutto «negare la sovranità popolare».

Con l’ANM che accusa il Governo di un ulteriore “censura” delle posizioni di critica espresse dalla magistratura – e che invitano, con il vicesegretario Stefano Celli, a denunciare tutto in Consulta se realmente ritengono che i magistrati agiscano con questo obiettivo – è un altro intervento successivo a Mantovano a confermare pubblicamente i timori espressi dal sottosegretario. Secondo la Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, occorre approfondire sia per avvocati che per i giudici il valore del diritto sovranazionale, in piena risposta-piccata al politico in quota FdI.

La magistrata nel suo discorso al Consiglio Firenze contesta sia il (presunto) spostamento del potere legislativo dal Parlamento verso Palazzo Chigi (e non è la prima volta che critica apertamente il Governo di Centrodestra, ndr), ma sia il potenziale vuoto normativo che andrebbe e crearsi sull’interpretazione delle leggi: «non sono semplici testi da applicare meccanicamente». Secondo Cassano, questo “vuoto” produce una drammatica scelta culturale: infischiarsi del problema o, la proposta della giudice, «cercare soluzioni giuridiche in base ai principi più ampi e fondamentali» sanciti dalla Carta Costituzionale o dalle leggi sovranazionali.

Serve secondo la presidente della Cassazione una sorta di nuovo «umanesimo culturale» che possa portare il diritto a “interpretare” meglio le leggi di uno Stato, eventualmente anche andando “oltre” il perimetro appunto nazionale. Poco prima era stato lo stesso sottosegretario Mantovano a mettere in luce sia gli interventi nazionali sul fronte migranti, sia quanto avviene in Europa in questi ultimi tempi con le decisioni della magistratura di bloccare sul nascere l’eleggibilità o meno di candidati considerati “non idonei”, come Marine Le Pen in Francia o Calin Georgescu in Romania.