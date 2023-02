Manuel Agnelli/ Da X Factor al Festival di Sanremo e il primo disco da solista

MANUEL AGNELLI, OGGI DUETTO CON GIANMARIA

Dopo aver vinto Sanremo giovani gIANMARIA si presenta in gara con il brano Mostro e sceglie Manuel Agnelli come compagno della serata duetti del Festival di Sanremo 2023. I due si sono conosciuti nel 2021 quando il giovane Gianmaria ha partecipato a X Factor ed è stato selezionato da Emma Marrone, attirando l’attenzione degli altri giudici, tra cui Agnelli, con il suo brano I suicidi. L’attitudine nostalgica e impegnata del giovane artista con venature punk-rock si concilia bene con lo stile di Manuel Agnelli in un duetto che sarà armonioso sulle notte di Quello che non c’è degli Afterhours.

Il giovane che emerge per il suo stile che rimanda a un giovane Rino Gaetano Cresciuto, ha una lunga strada davanti tra cantautorato e hip hop, la sua musica ha un tocco punk, influenzato dal pop inglese, della musica urban francese e dell’R&B. Un bel mix che farà spettacolo nella serata dei duetti e nelle altre serate del Festival più noto della canzone italiana.

MANUEL AGNELLI A SANREMO 2023: IL PRIMO DISCO DA SOLISTA

Manuel Agnelli ha fatto uscire il suo primo disco da solista nel settembre 2022, sganciandosi dagli Afterhours in Ama il prossimo tuo come te stesso. Inoltre, aveva già partecipato come ospite della serata cover a SanRemo cantando Begging con i Maneskin, risultati poi vincitori in quell’anno e che hanno riproposto il brano nel panorama musicale internazionale, riportandolo alla ribalta. A questo proposito Agnelli ha dichiarato che gli era stato chiesto di calmare Damiano perché sarebbe potuto risultare arrogante al pubblico però lui racconta che in quel contesto lo ha spronato ad essere se stesso, incoraggiando a dare il massimo. Gianmaria è sicuramente una personalità diversa da Damiano ma che non mancherà di stupire e fare un grande spettacolo sul palco dell’Ariston.

