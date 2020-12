Manuel Agnelli/ Dopo Ia delusione per i Melancholia va in finale con Little Piece of Marmelade (X Factor)

Manuel Agnelli è tra i giudici di X Factor 2020, il talent show musicale condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno. Il ritorno del leader degli Afterhours non è certo passato inosservato nelle vesti di coach tra polemiche e scontri in diretta con gli altri “colleghi”. Alla vigilia della nuova edizione Agnelli ha dichiarato: “ho di nuovo, e credo come mai prima, l’occasione per portare la voce di un modo di fare musica e del perché fare musica, lontani dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi. La musica come linguaggio, come espressione del sé, come percorso umano e interiore, come presa di posizione, come atto di vita. Molto, molto più potente dell’avere successo. X Factor per me torna ad essere, ma con una consapevolezza tutta nuova, un tavolo di discussione libero da formule troppo rigide, libero da preconcetti. Uno spazio che si riapre. Un’occasione. Prendiamocela”. Una nuova occasione per Agnelli che guida il team dei gruppi così composto: Little Pieces of Marmelaade, Manitoba e Melancholia. Durante la semifinale però il leader degli Afterhours ha dovuto salutare i Melancholia; un’eliminazione che è stata vissuta molto male dal cantante: “é un grande fallimento per un’edizione che doveva essere diversa dalle altre. E’ stato un fallimento mio, del tavolo dei giudici, questa cosa è devastante. Sono sicuro che faranno grandi cose usciti di qui”. In finale per il team Gruppi sono arrivati i Little Piece of Marmelade.

Manuel Agnelli e la lite con Hell Raton a X Factor 2020

Durante la nuova esperienza come coach di Manuel Agnelli a X Factor 2020 non sono mancati gli scontri con gli altri coach. In particolare il leader degli Afterhours si è scontrato con Hell Raton che, dopo l’esibizione dei Little Pieces of Marmelade, ha espresso i suoi dubbi su un possibile futuro della band nel mondo della musica. Agnelli però non ci sta e ha replicato duramente alle parole di Hell dicendo: “loro lavoreranno con la mia agenzia e verranno in tour con me, un futuro molto più concreto delle tue ragazze. Tu non conosci niente di quello che sta succedendo fuori di qui”. Non è la prima volta che Manuel e Hell si sono confrontati durante le vari esibizioni dei concorrenti visto che durante le prime puntata è stata la performance di Cmqmartina sulle note de “La prima cosa bella” a far scontrare i due coach. “Qual è l’elemento innovativo di questa versione? Non capisco bene cosa sei” ha commentato il fondatore e frontman degli Afterhours con il rapper sardo che ha replicato: “Manuel tu dici sempre che non capisci, io non parlo bene l’italiano ma se vuoi ti faccio un disegno, perchè sono bravo, così magari è meglio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA