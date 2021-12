Manuel Agnelli e i Maneskin: “Una notte intera a parlare”/ “Li adoro, fantastici”

Manuel Agnelli è stato ospite della puntata di Propaganda Live andata in onda venerdì 17 dicembre su La 7 ed ha parlato del suo rapporto con i Makestin: “Recentemente abbiamo passato una notte intera a parlare”, ha rivelato. Il cantante nonché giudice di X Factor 2021 ha sempre creduto nella band romana, tanto da portarla alla finale del talent show. In quella occasione non vinsero, ma si sono ampiamente rifatti nel corso di questi anni, collezionando successi su successi, in Italia e non solo.

Il conduttore Diego Bianchi proprio su questo aspetto ha scherzato: “Non li sopporti più neanche tu, vero? Quando li vedi li insulti”, ha ironicamente chiesto a Manuel Agnelli. Il musicista e produttore discografico, da parte sua, non può in alcun modo rivolgere parole negative nei confronti dei Maneskin. “Fatevene una ragione!”, ha scherzato. Poi, però, è tornato ad elogiarli. “Il loro atteggiamento è molto terreno, stanno coi piedi per terra. Sono degli esseri rari, li adoro”. Musicalmente parlando, secondo il giudice, sono stati proprio Damiano e compagnia a ispirare tanti giovani. “In questo periodo ci sono sempre più band. I ragazzi durante la pandemia si sono uniti per suonare nelle rispettive case, dato che non si poteva uscire. È una tragedia nel nostro settore, non c’è stato modo di confrontarsi. Per capire i risultati è ancora presto”.

Manuel Agnelli e i Maneskin: “Una notte intera a parlare”. Solo complimenti per la band romana

Manuel Agnelli ha dunque soltanto complimenti da rivolgere ai Maneskin, con cui secondo quanto ammesso a Propaganda Live ha trascorso recentemente una notte intera a parlare. Il musicista non ha rivelato i contenuti della conversazione, ma ha ribadito che entrambi sono contenti di vedersi quando possono. Proprio il giudice di X Factor 2021, d’altronde, è uno degli artefici del loro successo, dato che li ha scelti alle audizioni e li ha portati con sé fino alla finale.

Un rapporto idilliaco dunque tra i due. Manuel Agnelli non può che essere fiero dei loro pupilli, mentre i Maneskin non possono che ringraziare il giudice. Chissà che in futuro non ci sia spazio per una collaborazione. In primavera, intanto, il musicista e cantautore darà inizio al suo tour. “Sperando che la situazione ce lo permetta”, ha detto in rifermento alla pandemia di Covid-19.

