Manuel Agnelli, Gruppi: concorrenti live X Factor 2020/ Chi sono? Melancholia…

I giochi sono finiti. Per Manuel Agnelli è arrivato il momento di scegliere i tre concorrenti da portare ai live di X Factor 2020 con la categoria dei Gruppi. Il giudice del talent show, tornato in giuria dopo il momentaneo abbandono, torna ad occuparsi dei gruppi dopo aver contribuito a far conoscere i Maneskin. Cinque gruppi tra i quali dovrà sceglierne solo tre con cui affrontare i live che prenderanno il via giovedì 29 ottobre. Manuel Agnelli, nella puntata dedicata ai last call, l’ultima fase delle selezioni, sarà alle prese con scelte ardue. Consapevole del momento importante, il giudice del talent show di Sky ha scelto di condividere le proprie responsabilità con il fumettista, illustratore e regista italiano Gipi. Chi saranno, dunque, i tre gruppi che riusciranno a convincere Manuel Agnelli strappando il biglietto per i live?

I CINQUE GRUPPI CANDIDATI AI LIVE

Cinque gruppi, tutti molto diversi tra loro, ma pieni di talento, si sfideranno questa sera per conquistare i tre posti disponibili ai live. A mettere in difficoltà Manuel Agnelli saranno: il quartetto parmense degli Yellow Monday, il duo dei Little Pieces of Marmelade, il gruppo di Verbania dei WIME, la band toscana dei Manitoba e il trio umbro dei Melancholia. Quest’ultimo è considerato in pole dai fans del talent show e potrebbe essere la nuova scommessa di Manuel Agnelli che, durante i bootcamp, dopo aver ascoltato la loro esibizione, ha detto: “Penso che quello che fate sia molto difficile per questo programma, e in generale anche per questo Paese”. Riuscire a portare avanti nei live i Melancholia potrebbe essere difficile, ma Agnelli, abituato a rischiare, potrebbe decidere di puntare anche su di loro. Il trio umbro, dunque, riuscirà a salire sul palco dei live di X Factor 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA