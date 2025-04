Nubi sopra il cielo di X-Factor. Il programma condotto da Giorgia, che farà capolinea nuovamente nei prossimi mesi sui canali Sky. Ma si mormora che l’aria sia pesante in questa fase, visto che ci sarebbe tensione in particolare per un membro della giuria, Manuel Agnelli. Il noto cantante, che abbiamo ritrovato in giuria lo scorso anno, avrebbe vissuto un po’ di tensione con un collega, nel dettaglio parliamo di Achille Lauro. A svelare l’indiscrezione è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia, che sui social ha svelato senza mezzi termini: “Colpo di scena: abbandona uno tra i giudici più amati. Alla base della scelta il non rapporto con un altro giudice. Sembrava tutto confermato perché squadra che vince non si cambia e invece“ la ricostruzione dell’accaduto.

Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma. Il motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli”, si legge ancora. Niente da fare dunque per chi sperava in un ritorno di Manuel Agnelli, anche se ad ora mancano delle conferme da parte del diretto interessato e anche da parte di Achille Lauro. Il cantante romano non ha infatti parlato della questione, ma le recenti indiscrezioni sembrano giocare a sfavore di una permanenza.

Manuel Agnelli lascia X-Factor? Come stanno le cose

Per adesso non ci sono certezze riguardo un eventuale addio di Manuel Agnelli a X-Factor, anche se la pista sembra altamente percorribile secondo quanto ricostruito da Gabriele Parpiglia. Non è da escludere l’addio al giudice storico della trasmissione condotta nell’ultimo anno da Giorgia, vedremo chi potrebbe prendere il posto di Manuel Agnelli nella prossima edizione.

Del suo ritorno a X-Factor, il noto artista aveva parlato in maniera importante: “Faccio le cose che mi piacciono e mi sento molto privilegiato a farle” ha raccontato il cantautore che però potrebbe ora nuovamente essere ai saluti con il celebre talent musicale. Vedremo cosa accadrà, intanto la squadra di autori starebbe già lavorando alla migliore delle soluzioni. Sarebbero, invece, confermati gli altri giudici Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro oltre alla conduttrice Giorgia.

