Manuel Akanji all'Inter: calciomercato, è fatta per l'arrivo del difensore svizzero che lascia il Manchester City dopo tre stagioni.

MANUEL AKANJI ALL’INTER: FATTO IL COLPO DI CALCIOMERCATO

Manuel Akanji all’Inter: il colpo di calciomercato per i nerazzurri è fatto. Ne avevamo parlato qualche ora fa: l’Inter si era detta molto interessata al centrale svizzero ma l’operazione sembrava legata all’addio di Benjamin Pavard. Invece, bruciando le tappe, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già allo scambio dei documenti con il Manchester City.

Calciomercato Inter News/ Due squadre su Pavard, se parte lo sostituisce Akanji (1 settembre 2025)

L’operazione è in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, a una cifra complessiva che dovrebbe toccare i 15 milioni di euro; Cristian Chivu ha così il suo difensore, anche se va detto che forse con Akanji non si svecchia del tutto il reparto arretrato.

Lo svizzero ha 30 anni, e lo possiamo definire “logoro”: nelle tre stagioni disputate in Premier League ha comunque saltato 37 partite di campionato, non sono tantissime ma nemmeno poche, soprattutto lo scorso anno Akanji è andato incontro a qualche problema fisico di troppo.

Calciomercato Inter news/ Taremi, affare fatto: andrà all'Olympiakos. Lookman, nessuna news (31 agosto 2025)

Detto questo, rimane una presa importante per il calciomercato Inter: stiamo pur sempre parlando di un calciatore che ha messo insieme 56 presenze in Champions League e che ha giocato sotto la guida di Pep Guardiola, spesso e volentieri come titolare, e prima ancora in un Borussia Dortmund competitivo. Insomma: sicuramente un upgrade, ma ora bisognerà vedere come verrà utilizzato.

AKANJI ALL’INTER: BRUCIATO IL MILAN

Intanto possiamo riferire che Manuel Akanji all’Inter rappresenta, da un certo punto di vista, anche uno sgarbo nei confronti dei cugini rossoneri: il Milan infatti era alla ricerca di un difensore e aveva messo gli occhi sullo svizzero del Manchester City. Secondo le ultime indiscrezioni, alla base dell’approdo in nerazzurro ci sarebbe la volontà del calciatore di giocare ancora la Champions League: dunque non sarebbe stato un rifiuto al Milan in senso stretto e diretto, quanto la scarsa disponibilità nel percorrere una stagione senza le coppe europee. Questo eventualmente lo dirà lui, intanto l’Inter se lo gode. Akanji nel corso della sua carriera ha giocato a tre o a quattro, in diversi sistemi di gioco.

Calciomercato Inter news/ Pavard lo vuole De Zerbi al Marsiglia. Solet rinviato a gennaio (30 agosto 2025)

Anche nel Manchester City disposto con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 era comunque impegnato, almeno nei fatti, in un reparto a tre uomini visto che i terzini si alzavano parecchio mentre Rodri si abbassava a prendere palla tra i due centrali, una tattica che Guardiola aveva inaugurato già ai tempi del Barcellona con Sergio Busquets e Yaya Touré (ma lo faceva già Frank Rijkaard utilizzando Edmilson).

Akanji quindi può davvero essere utile all’Inter: nei piani di Chivu dovrebbe comunque affiancare Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni posizionandosi dunque sul centrodestra, tra le altre cose Pavard è destinato al Marsiglia ma l’Inter non ha perso tempo, puntando sull’esperto svizzero per puntellare ancor più la difesa, o comunque risolvere la situazione dal punto di vista numerico.