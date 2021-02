Manuel Amati e Myrea Stabile fidanzati?/ Video, se*so e massaggi alla Spa? Tutto fa pensare che…

Manuel Amati e Myrea Stabile fidanzati? Sorprese in arrivo a La Pupa e il Secchione e viceversa…

Manuel Amati e Myrea Stabile faranno ses*o nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa? Il promo che anticipa quello che vedremo questa sera lascia pensare che ci sia davvero qualcosa di più nella loro amicizia e le immagini parlano chiaro. Ad un certo punto, infatti, sembra che le cose vadano bene per i ragazzi del programma, almeno per parte di loro, tanto che Andrea Pucci annuncia che qualcuno passerà qualche ora in una SPA (clicca qui per il video promo con le anticipazioni su Manuel Amati e Myrea Stabile nella SPA). Subito dopo le stesse immagini, mostrano proprio Manuel e Myrea pronti a brindare, in costume a bordo di una piscina tra luci soffuse e massaggi, ma qualcosa li spingerà ancora più vicini. I due sono complici e si guardano con intensità fino a quando un frame non mostra proprio la bella Pupa pronta a salire a cavalcioni sul Pupo che fa coppia con Paolella.

Luca Marini furioso ne La Pupa e il Secchione e viceversa

Come finirà la serata per Manuel Amati e Myrea Stabile Davvero i due Pupi finiranno a letto insieme concludendo la serata nei migliori dei modi? Questa particolare amicizia nata nelle ultime puntate de La Pupa e il Secchione darà molto fastidio a Luca Marini, il Secchione di Myrea, che accuserà Manuel di voler distrarre Myrea dai suoi compiti e dallo studio, dando vita così ad una nuova lite: “Vorrei che Myrea rimanesse concentrata e arriva adesso lui a distrarla..”. Non è la prima volta che l’ingegnere mette in subbuglio la casa e nonostante il fatto che la sua Pupa continui a tranquillizzarlo, sembra che lui non si fermerà, anzi, anche quando Myrea gli farà notare che lei non è di certo un soldatino. Quale sarà la risposta di Manuel? Il Pupo e il Secchione finiranno allo scontro anche fisico nella nuova puntata del programma di Italia1?



