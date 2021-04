Manuel Antonio Bragonzi, “Mowgli” italiano: chi è?/ “Ho vissuto nella foresta…”

Manuel Antonio Bragonzi è nato nel 1976 a Sant’Elena, in Cile. Quando aveva solo tre anni ha visto uccidere sua madre, incinta. L’assassino lo prese con sé, facendosi chiamare abuelito (nonnino). Con quest’uomo è rimasto due anni, anni di sofferenza e maltrattamenti: “A 5 anni, ero stufo delle violenze che subivo da parte di tutti. Riaffiorò il ricordo di mia mamma. Allora scappai dal villaggio ed andai a vivere in un bosco”, ha raccontato Bragonzi a Vita. Per tre anni sopravvive da solo nei boschi: quando viene ritrovato, aveva 8 anni ma sembrava un bambino di 4, malnutrito e pieno di malattie. Nel 1985, dopo sei mesi in orfanotrofio, è stato adottato da una famiglia di Milano: “Il mio “sì” a loro fu immediato: non desideravo altro che essere amato, guardato e abbracciato. Il loro fu il primo abbraccio che sentii sul mio corpo, il primo gesto affettuoso nei miei confronti. Fu una bella sensazione. Ero finalmente figlio”.

Manuel Antonio Bragonzi: come è nata ANFAD

Manuel Antonio Bragonzi ha raccontato la sua storia nel libro “Il bambino invisibile”, scritto con il giornalista Marcello Foa nel 2012. Girando l’Italia per presentare il suo libro ha conosciuto molte realtà associative di genitori adottivi: “Fino ad allora non ero consapevole che esistesse una realtà adottiva. Vivevo quindi pienamente l’essere figlio, mai avrei pensato che ci fossero gruppi organizzati, una categoria dell’adozione. L’impatto con queste Associazioni fu per me di totale sorpresa”, ha raccontato a Vita. Poi ha incontrato Evelyn, una ragazza rifiutata dalla famiglia adottiva, da questo incontro è nata ANFAD (Associazione Nazionale Figli Adottivi), di cui è presidente: “Un’associazione di figli adottivi, per aiutare chi come lei era in difficoltà, aiutare in modo concreto, rispondendo a tutti i bisogni dei figli e dei genitori che non sanno più cosa fare per i loro figli”.

