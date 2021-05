Manuel Aspidi, ex di Amici fa coming out in tv/ “Sono gay, è ora di essere chi sono”

Manuel Aspidi, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha fatto coming out in diretta, durante la puntata di ieri di “Ogni Mattina”, il programma mattutino di TV8 condotto da Adriana Volpe. “Sono gay, è il momento di essere chi sono. Vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e quindi sono fortunato”, ha detto il cantante di Livorno. Visibilmente commosso, Manuel Aspidi ha deciso di dichiarare la sua sessualità senza più temere il giudizio degli altri: “Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato“. Il cantante ha avuto la fortuna di essere sostenuto dalla sua famiglia, infatti le prime persone con cui ha fatto coming out sono state la madre e le sorelle: “Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto che sono speciale a prescindere. Quando l’ho detto a mia mamma lei ha risposto che lo sapeva fin da quando ero piccolo. Un genitore lo sa”.

Manuel Aspidi: il coming out e il nuovo singolo “Soli a metà 2.0”

Ieri è uscito anche il nuovo singolo di Manuel Aspidi, dal titolo “Soli a metà 2.0”. Annunciando la novità sui suoi canali social, il cantante livornese ha ribadito l’importanza di essere se stessi senza paura: “Grazie alla mia famiglia che mi ama per quello che sono e crede in me e grazie alla mia fantastica squadra per avermi dato la possibilità di aprirmi senza alcun problema ed essere semplicemente me stesso con tutti senza più avere filtri perché l’amore non ha colore, non ha religioni, non ha razze, ma sopratutto non ha confini. Non abbiate paura di essere voi stessi perché chi vi ama davvero continuerà a farlo a prescindere da tutto”. Il brano scritto da Salvatore Taormina e Giusy La Piana è stato il primo inedito assegnatogli ad “Amici”, che Manuel ha voluto riproporre in una versione totalmente nuova. “Soli a metà 2.0” è un inno all’amore.

