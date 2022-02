Manuel Bortuzzo, 3 anni fa l’incidente/ Padre Franco: “Pensavo di perderti. Oggi…”

Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 quando Manuel Bortuzzo rischiò di morire

La giovane promessa del nuoto Manuel Bortuzzo aveva 19 anni quando venne colpita alla schiena da un proiettile. Il nuotatore, che inseguiva il sogno di partecipare alle Olimpiadi, si era trasferito a Roma proprio per inseguire il suo sogno di diventare un campione di nuoto. Manuel venne colpito dal proiettile a causa di uno scambio di persona.

Manuel Bortuzzo rivela il pensiero di suo papà Franco su Lulù/ "Sta capendo"

Immediatamente, subito dopo essere stato colpito, il ragazzo si accasciò a terra. L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, Martina, che in quel momento era con lui, si chinò immediatamente sul suo corpo, come mostrano le immagini delle telecamere. Poi la corsa in ospedale e le operazioni. Pericolo di vita scongiurato dopo poche ore, ma la diagnosi è comunque terribile, soprattutto per uno sportivo: lesione midollare completa. A tre anni da quella terribile notte, Franco Bortuzzo, papà di Manuel, ha voluto dedicargli parole d’amore: “Oggi tre anni fa pensavo di perderti. Felice di averti al mio fianco. Ti voglio bene e ti auguro ogni bene. Daje”.

Franco Bortuzzo "L'amore di Lulù per Manuel? Credevo fosse strategia"/ "Ora invece…"

Manuel Bortuzzo, la rinascita dopo l’incidente: il GF Vip e l’amore per Lulù

“È stato facile dire che ero io il ragazzo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma non ero io nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, io stavo facendo la mia vita come ogni altro ragazzo. Erano loro che hanno sbagliato vita e io non c’entravo niente”, ha raccontato Manuel Bortuzzo, che dopo aver rischiato la vita, ha cominciato a combattere per ricostruire in parte la sua vita. Operazioni, riabilitazione, mesi e mesi di lavoro su se stesso, anche dal punto di vista psicologico: lentamente, Manuel è tornato in vasca ed è diventato un personaggio “noto” anche grazie al GF Vip. Protagonista dell’edizione in corso, uscito dalla Casa solo pochi giorni fa per ricominciare ad allenarsi, Manuel ha instaurato all’interno del GF un rapporto speciale con Lulù. A commentare il rapporto del figlio con la ragazza, è stato proprio Franco Bortuzzo.

Aldo Montano: "Ho pianto per Manuel Bortuzzo"/ "Ho sentito il suo dolore quando..."

In un’intervista rilasciata a Novella2000, il papà di Manuel Bortuzzo ha dichiarato: “Le dico la verità, all’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il GF Vip è un gioco eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Hanno avuto delle diatribe, inizialmente Manuel necessitava di tranquillità, sono cose che capitano se si vive 24 ore su 24 assieme, ma poi si sono chiariti. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco Bortuzzo (@francobortuzzo)





© RIPRODUZIONE RISERVATA