Manuel Bortuzzo a Ballando con le stelle 2022?/ Nel cast anche atleti e “prime donne”

Ballando con le stelle 2022 inizierà il prossimo 8 ottobre ma Milly Carlucci è già impegnata da tempo per rendere indimenticabile la prossima edizione del programma di Rai 1: “Le novità ci saranno senz’altro, ogni anno un aggiornamento va fatto. Devi evolverti, pur conservando quella identità che il pubblico ama”, ha detto la conduttrice, come riporta Nuovo Tv. Quest’anno Ballando durerà di più del solito: la finale è prevista per il 17 dicembre. Grande curiosità per il cast. Se la presenza di Iva Zanicchi è ufficiale e sembra ormai certo che ci sarà l’attore Gabriel Garko, sono molti i papabili nomi che circolano. Ci sono tre atleti che la Carlucci sogna di portare in pista: i nuotatori Gregorio Paltrinieri e Dario Verani e il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Se non dovessero entrare nel cast, i tre atleti potrebbero comunque partecipare come ospiti.

Per Ballando con le stelle 2022 si fanno anche i nomi dell’attrice transessuale Eva Robin’s e di Nancy Brilli. Ma secondo il settimanale Nuovo Tv, Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su una serie di “prime donne” a partire da Caterina Balivo, l’ex conduttrice Rai ora passata a Tv8 che la Carlucci ha voluto nella giuria de “Il cantante mascherato”. Anche Sandra Milo, ballerina per una notte lo scorso anno, potrebbe scendere in pista come concorrente. Sono circolati anche rumors su Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, e su Paola Barale, già in lizza per l’edizione dello scorso anno. Ma il vero “colpo grosso” su cui punta Milly Carlucci è Manuel Bortuzzo, già concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il nuotatore è sa sempre impegnato a infrangere il maggior numero di tabù sulla disabilità. Bortuzzo entrerà nel cast o sarà semplicemente ballerino per una notte?

