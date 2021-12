Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè: “Appena esci ti sequestro”/ La proposta hot post GF

Sembrava una storia finita quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, tanto che qualche settimana fa entrambi dichiaravano di aver messo una pietra sopra al loro rapporto. Eppure negli ultimi giorni le cose sono incredibilmente cambiate. Dopo un chiarimento, Manuel e Lucrezia si sono riavvicinati e non solo in amicizia. È stato un massaggio piccante a riaccendere la passione: i due, dopo qualche coccola, sono tornati a baciarsi e ora sono inseparabili.

Un rapporto “più leggero”, ha ammesso Manuel nel corso dell’ultima diretta, quando Signorini ha chiesto al ragazzo cosa gli abbia fatto cambiare idea su Lulù. Eppure le cose sembrano essere differenti anche rispetto a quest’ultima affermazione di Bortuzzo.

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip Manuel e Lulù Selassiè sono apparsi inseparabili. Non è però lei ad inseguirlo ovunque ma è proprio il campione di nuoto a volerla al suo fianco, a cercare i suoi abbracci e baci. Ma, in un video che circola sul web, Manuel fa intendere di voler continuare la relazione con Lulù anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Appena esci ti sequestro!” ha sussurrato Manuel a Lulù, prima di baciarla appassionatamente. Manuel sembra deciso a lasciare la Casa la prossima settimana, è per questo che ipotizza l’uscita di Lulù successiva alla sua. Lui, d’altronde, di fronte alle sue parole appare felicissima: “Amore!”, esclama al settimo cielo per aver sentito Manuel ipotizzare un futuro fuori dalla Casa.

