Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè “Tante volte ho sbagliato”/ “Ma tu sei ancora qua…”

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è davvero finita? Così sembrava, ma nonostante i numerosi allontanamenti da parte del giovane, i due continuano a stare vicini e a trascorrere molto tempo insieme nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Negli ultimi giorni soprattutto, tra massaggi e chiacchiere. Lui che non voleva saperne più di Lulù, sembra essersi ricreduto della princess e si è reso conto dei comportamenti che lo hanno allontanato da lei. I due hanno trascorso del tempo a letto insieme scambiandosi coccole e confidenze, allora Manuel Bortuzzo ha confidato all’amica: «Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda».

Delia Duran ha tradito Alex Belli?/ Vendetta o nuovo amore? I sospetti "Tutto finto"

Il nuotatore ha compreso che se le cose tra loro non hanno funzionato, in parte è colpa anche sua. Infatti, ha raccontato di non aver capito in tempo che nei momenti di crisi e nervosismo di Lulù Selassiè le sue parole poteva bastare a calmarla. «Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti».

Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ Lite in diretta e Cipriani sbotta: "Io sono stufa!"

Manuel Bortuzzo confessa a Lulù “La cosa più bella è che sei qua”

Manuel Bortuzzo si è, quindi, reso conto di essere stato molto duro con Lulù Selassiè in alcuni frangenti al Grande Fratello Vip 2021. Quindi, ha spiegato di aver comunque dato il giusto valore ai gesti e ai lati più belli della ragazza, ma è dispiaciuto di non averle mai dimostrato abbastanza, anzi di essersi concentrato sugli aspetti negativi allontanandosi da lei proprio per questo motivo. «Non ho messo in luce tante cose belle che ci sono», ha ammesso. Con Lulù al suo fianco ha aggiunto: «Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua».

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 26a PUNTATA/ Diretta: Tutti contro Soleil Sorge

Dunque, quella distanza che sembrava separare Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra essere sparita, quindi questo confronto aperto potrebbe rappresentare un nuovo indizio per la coppia. Chissà se questo discorso del nuotatore è legato al suo futuro all’interno della Casa: è stato annunciato il prolungamento, quindi potrebbe lasciare anzitempo il reality.



© RIPRODUZIONE RISERVATA