Manuel Bortuzzo a Lulù: “Ti proteggerò sempre”/ “Ci aspetta una vita di emozioni”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè rappresentano una delle coppie più belle tra quelle che si sono formate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Un amore partito a rilento, con il nuotatore azzurro che inizialmente sembrava non volersi sbilanciare troppo nei confronti della principessa, che l’ha corteggiato senza tregua per settimane, fino a quando non si è arrivati ad alcune situazioni al limite della tensione, che hanno portato Manuel a perdere la pazienza e a reagire in maniera stizzita nei confronti della ragazza, salvo poi fare marcia indietro e spiegarle le ragioni del suo comportamento.

Quando tutto sembrava compromesso tra i due, tuttavia, è arrivata una svolta improvvisa, con il giovane che ha fatto chiarezza con i propri sentimenti e ha preso contezza di ciò che realmente provava nei confronti di Lulù, dichiarandole il suo amore. Da quell’istante in poi, i due non si sono più lasciati un attimo e hanno iniziato a parlare di convivenza al termine dell’avventura all’interno del reality show di Canale 5, conclusasi per Manuel in maniera del tutto volontaria per rimettersi in forma dopo i 14 chilogrammi persi durante la sua permanenza nella Casa.

MANUEL BORTUZZO A LULÙ SELASSIÈ: “LA TUA ANIMA MERITA L’AMORE PIÙ SINCERO CHE ESISTA”

Proprio in queste ore, Manuel Bortuzzo ha inteso rivolgere una dedica d’amore alla sua Lulù Selassiè attraverso il suo profilo Instagram, con particolare riferimento alle Stories, dove, sulle note di “A te” di Lorenzo Jovanotti, ha pubblicato alcuni momenti carichi di romanticismo della loro esperienza comune al Grande Fratello Vip.

Il tutto accompagnato da una frase meravigliosa, che testimonia la sincerità del sentimento che percepisce nel suo cuore: “Ti proteggerò sempre con comprensione, amore e passione, perché la tua anima merita l’amore più sincero che esista. Non vedo l’ora di abbracciarti, stringerti forte a me, per poi abbandonarci alla vita di emozioni che ci aspetta”.

