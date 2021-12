Manuel Bortuzzo abbandona il GF Vip?/ Lulù è uno dei motivi per restare: cosa farà?

Manuel Bortuzzo esce dal GF Vip con Aldo Montano?

Nella puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip Alfonso Signoriniha annunciato il prolungamento del reality, che si concluderà il 14 marzo 2022. Questa sera, lunedì 13 dicembre, il conduttore metterà i vipponi uno a uno davanti alla scelta di restare o andarsene. Al momento l’unico che sembra convinto di lasciare la casa di Cinecittà è Aldo Montano: “Io non faccio questo mestiere, è stata un’esperienza e non mi interessa continuare. Ho già avvertito gli autori di farmi portare il mio smoking per uscire elegante”, ha detto qualche giorno fa ai suoi compagni di avventura. Anche Manuel Bortuzzo, che vorrebbe allenarsi per le prossime paralimpiadi, sembra aver qualche dubbio sul da farsi. E tra i motivi della sua indecisione ci sarebbe proprio Lulù Selassié, con cui il nuotatore ha ritrovato un’inaspettata complicità.

I dubbi di Manuel Bortuzzo

A poche ore dalla diretta Manuel Bortuzzo ha espresso i suoi dubbi a Davide Silvestri, che invece sembra più orientato a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Interrogato dall’attore su quale sarà la sua decisione, Bortuzzo ha confermato la sua indecisione: “Per quei motivi là sì, ma lei è uno di questi… Io no, poi se penso, mi conosco, so che da caso lo guardo…”. Sui social non tutti sono convinti della veridicità dell’incertezza di Manuel: “Rimane, sta facendo un po’ di teatrino pure lui, e pensare che all’inizio mi piaceva molto!”, ha scritto un utente su Instagram. Altri invece sperano che il nuotatore resti nella casa ora che la sua storia d’amore con Lulù Selassié sembra finalmente decollare in tutta serenità.

