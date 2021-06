Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip?/ “Mostrare la disabilità per rompere un muro”

Manca ancora qualche mese alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip ma Alfonso Signorini è già da tempo alla ricerca dei ‘vipponi’ che popoleranno la Casa di Canale 5 dopo l’estate. Ecco perché non mancano indiscrezioni e, tra ques5te, quella di una quasi certa partecipazione di Manuel Bortuzzo. Stiamo parlando del 20enne, promessa del nuoto, ​rimasto paralizzato dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. La sua presenza, d’altronde, regalerebbe tanto al pubblico di Canale 5. Lui stesso, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero qualche tempo fa, asi era detto desideroso di partecipare al reality proprio per mostrare a tutti cosa significa avere una disabilità e conviverci.

Manuel Bortuzzo concorrente al Grande Fratello Vip? Lui si dice pronto

“Si potrebbe capire cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore.” ha dichiarato mesi fa Manuel Bortuzzo, dicendosi propenso a ad entrare nella Casa di Canale 5. “Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva. La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse”, ha poi aggiunto il ragazzo. Un’esperienza che potrebbe dunque servire per far capire realmente cosa sia la disabilità nella quotidianità perché “nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro“, ha aggiunto Bortuzzo.

