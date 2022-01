Manuel Bortuzzo annuncia ritiro dal GF Vip oggi in diretta?/ Il padre “motivi di salute, dimagrito e…”

Dopo quattro mesi di permanenza nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare il reality. Una decisione non semplice, quella presa dal giovane ex nuotatore, ma necessaria alla luce delle sue condizioni di salute che nelle ultime settimane sarebbero peggiorate sempre di più. La sua intenzione di lasciare il GF Vip è da tempo ormai nota a tutti, ma mancava ancora l’annuncio ufficiale e la data esatta nella quale saluterà i suoi inquilini, a partire dalla sua Lulù Selassié e tornerà alla vita reale.

I motivi per i quali Manuel Bortuzzo lascerà il Grande Fratello Vip avrebbero a che fare con la perdita eccessiva di massa muscolare – ben sette chili – durante la sua permanenza nella Casa. Questo ha portato a peggiorare le sue condizioni generali di salute e come spesso ribadito anche dal padre Franco Bortuzzo in una intervista a Fanpage.it il quale ha anche rassicurato che nel suo caso specifico il figlio non pagherà alcuna penale, come spesso invece accade nei casi di abbandono prematuro del gioco.

Perchè Manuel Bortuzzo abbandona il Grande Fratello Vip: i motivi

A rendersi conto dell’eccessivo dimagrimento di Manuel Bortuzzo era stato anche il fratello Kevin, entrato nella Casa di recente per fargli una emozionante sorpresa. Nell’intervista concessa al noto portale, il padre Franco aveva annunciato: “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito troppo”. L’uomo aveva annunciato il ritorno a casa del figlio il 14 o il 17 gennaio. Ecco perché nella puntata di oggi si attende l’annuncio del suo addio al reality per poi uscire nella puntata di lunedì, come confermato anche da un eloquente countdown di un suo amico sui social. “La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”, aveva aggiunto il padre dell’ex nuotatore.

Oltre a questo ci sarebbe alla base anche una stanchezza evidente che avrebbe ormai spento il giovane tanto da mostrare una certa insofferenza nei riguardi delle dinamiche del reality. La decisione di ritirarsi, Manuel l’avrebbe presa già diverse settimane fa, tanto che a Capodanno, parlando con alcuni suoi inquilini si era lasciato andare ad una confidenza: “Io lascio, me ne vado. Perché pensavate che sarei arrivato fino a marzo? Ma no!”. Adesso per lui è arrivato il momento di farlo sapere ufficialmente.



