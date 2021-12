Manuel Bortuzzo/ Archiviata Lulù si da ai consigli di cuore per Gianmaria: “Non è giusto frenarti per paura!”

Manuel Bortuzzo ed il punto definitivo su Lulù

Ogni edizione del Grande Fratello Vip riesce sempre a coinvolgere e intrattenere grazie a dinamiche ricche di colpi di scena. Tra liti e forti emozioni, tra i concorrenti c’è sempre qualcuno che riesce ad emergere più di altri. Quest’anno tra i protagonisti indiscussi occupa un posto di rilievo Manuel Bortuzzo. Il giovane atleta ha colpito i telespettatori fin dalle prime puntate, sia per la sua storia che per il suo modo di essere. Nel corso delle settimane si è messo in evidenza per il carattere schietto e deciso, ma soprattutto per il suo rapporto controverso con Lulù Selassié. Dopo svariati tentativi di trovare un’intesa, i due sembrano essere arrivati al capolinea.

Nel corso della ventiquattresima puntata, andata in onda lo scorso venerdì 3 dicembre, il giovane è stato meno al centro delle dinamiche del programma, limitandosi ad osservare ciò che accadeva durante la serata. L’unico momento degno di nota è stato per l’ennesima volta riferito al suo rapporto conflittuale con la principessa. Infatti, è stato interpellato dal presentatore sulle sorti della loro storia. Ha così avuto modo di ribadire la fine della loro relazione, affermando di non provare più nulla per la ragazza.

La nomination palese fa piangere la Selassié

Manuel Bortuzzo è stato anche leggermente criticato da Adriana Volpe; quest’ultima ha avuto da ridire sui modi del ragazzo, a volte troppo bruschi e pesanti. Dal canto suo ha voluto minimizzare la questione, affermando che per quello che ha subito ogni tanto determinate parole più colorite ci possono anche stare. Arrivato il momento della nomination palese, lo sportivo ha chiaramente votato la Selassié, giustificando la scelta indicando la donna come causa del suo malessere. Lulù a quel punto non è riuscita a trattenere le lacrime, fortemente dispiaciuta per il pensiero del ragazzo.

Nei momenti successivi alla puntata molti hanno notato quasi un eccessiva felicità di Manuel Bortuzzo, come se non vedesse l’ora di liberarsi definitivamente della relazione con la Selassié. I due hanno avuto ancora una volta modo di scontrarsi verbalmente per un presunto bacio del buongiorno mancato. Nonostante sia molto apprezzato dal pubblico, sui social sono molti i commenti di fan che sperano che il giovane riesca ad emergere nuovamente anche senza il contributo della storia con la principessa. Nella prossima puntata potremmo finalmente vedere un Manuel nuovo e più libero di esprimersi.

I consigli a Gianmaria su Sophie Codegoni

Nelle ultime giornate, Manuel Bortuzzo si è mostrato decisamente più sereno ed addirittura si è reso a sua volta ascoltatore dei problemi sentimentali altrui, dando dei consigli a Gianmaria Antinolfi in merito al suo rapporto con Sophie Codegoni. L’imprenditore ha confidato all’ex nuotatore il timore che le paure dell’ex tronista possano mettere ora a rischio questa loro ritrovata sintonia. Manuel, dal canto suo, ha consigliato all’amico di essere se stesso e di non comportarsi diversamente solo per compiacere l’influencer ed in merito ha commentato: “Noi ti abbiamo conosciuto per la tua purezza e secondo me non ti devi far problemi sui tuoi comportamenti. Non trovo giusto doverli frenare prima per paura”.

Secondo il suo punto di vista, quindi, Gianmaria dovrebbe continuare a comportarsi con naturalezza, ottimista sul fatto che potranno così vivere in maniera diversa la loro conoscenza rispetto al passato. “Falle capire che la ripartenza che vuoi avere con lei adesso è per una cosa diversa da quella che avevate prima”, lo ha spronato Bortuzzo. A suo dire anche Sophie avrebbe compreso il suo cambiamento: “Ti ha capito un po’ di più e da qui si può costruire qualcosa”.



