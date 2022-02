Manuel Bortuzzo assente al GF Vip, perchè? “Ho il covid”/ “Sto bene ma…”

I telespettatori più attenti si saranno accorti della mancanza nello studio del Grande Fratello Vip di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo non è al suo solito posto tra gli eliminati di questa edizione e in molti hanno iniziato a chiedersene il motivo, andando a domandare al diretto interessato il motivo della sua assenza. La risposta è arrivata poco dopo, quando Manuel, di fronte alle tante domande, ha deciso di chiarire cos’è accaduto, annunciando di avere il Covid. “Per tutte le persone che si stanno chiedendo perchè non sono in puntata, questa mattina sono risultato positivo al covid!” ha annunciato su Instagram in una story. Così ha tranquillizzato i fan: “Sto bene ma per un po’ sarò assente purtroppo”, ha chiarito. Infine ha guardato il lato positivo della cosa: “Meglio ora che a metà marzo!”, ovvero in occasione della finale di questa edizione. In Casa ad accorgersi dell’assenza di Manuel è stata Jessica Selassiè che ha fatto notare alla sorella la mancanza di un suo commento quando Lulù, in diretta, ha cantato la loro canzone, 22 settembre.

