Manuel Bortuzzo attaccato dall'ex fidanzata Costanza Di Stefano: la frecciatina

L’ex nuotatore e vecchio concorrente del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo, finisce nel mirino dell’ex fidanzata Costanza di Stefano. Con la giovane influencer, Bortuzzo aveva ritrovato la serenità dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè. Un amore che è poi svanito e nelle ultime ore la giovane ha messo sotto attacco Bortuzzo, raccontando come inizialmente la storia fosse rimasta segreta per volere dello stesso Manuel, che non dava sempre certezze vere e proprie alla tiktoker. Poi con una romantica lettera tentò di riportare la serenità, ma le recenti foto che hanno visto Manuel Bortuzzo in compagnia di un’altra ragazzo hanno fatto esplodere la Di Stefano:

“Ho deciso di parlare adesso perché, dopo aver visto il post con la nuova ragazza, mi sono sentita sinceramente presa in giro. Ho scelto di non espormi e di non raccontare la verità sulla rottura. Lui non ha mai chiarito nulla” ha detto la ragazza tornando sulla storia vissuta con Bortuzzo e lanciando pesanti accuse all’ex gieffino.

Manuel Bortuzzo e la nuova relazione, l’ex Costanza di Stefano

L’ex nuotatore Manuel Bortuzzo ha postato nelle scorse ore un post su Instagram in compagnia di una nuova ragazza, una storia tenuta al riparo dal gossip nelle ultime settimane e divenuta ora di dominio pubblico. Una questione che ha scatenato l’ira della sua ex fidanzata Costanza di Stefano, la donna ha tuonato sui social svelando la sua verità dei fatti.

Manuel Bortuzzo e la sua ex Costanza di Stefano dunque, appare evidente, si sono lasciati in brutti rapporti e la donna non ha fatto niente per nascondere l’accaduto. Vedremo se ci saranno altre puntate di questa soap di gossip oppure se si arresterà sul nascere.

