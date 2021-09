Manuel Bortuzzo bacia Lulù e poi si pulisce la bocca al GF Vip/ Video: web si spacca

Sembrava l’inizio di una bella conoscenza, ma da qualche giorno, il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè scricchiola. Se Lulù appare molto presa da Manuel cercando continuamente le sue attenzioni, Manuel ha schiacciato il freno a mano. Dopo il primo bacio dato nel cuore della notte, Manuel ha deciso di frenare gli entusiasmi continuando a conoscere Lulù con molta tranquillità e, soprattutto, senza fretta. Tuttavia, nelle ultime ore, alcuni gesti dell’atleta stanno spaccando il web. Dopo aver rifiutato un bacio per paura che la camicia si sporcasse di trucco, Manuel, di fronte all’insistenza di Lulù, le ha dato un bacio.

Tuttavia, dopo aver dato un bacio veloce a Lulù, Manuel si è pulito la bocca. Il momento è avvenuto in giardino ed è stato immortalato dalle telecamere. Il video è stato immediatamente pubblicato sui social dai fan del reality spaccando il web.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: tutto finito al Grande Fratello Vip 2021?

Dopo il feeling iniziale, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè il rapporto si è raffreddato. Così, nelle scorse ore, mentre Manuel stava parlando con Nicola Pisu, Lulù si è avvicinata per baciarlo. Quando Lulù si gira, Manuel si pulisce la bocca e su Twitter, il web si è scatenato. “Lei che si avvicina insistendo per baciarlo. Lui che cerca di spostarsi ma non riuscendo cede al bacio. Lui che appena lei si gira si pulisce le labbra”, ha scritto qualcuno su Twitter.



Successivamente, mentre si truccavano per realizzare le statue e vincere la sfida con il Grande Fratello, Lulù ha provato a strappargli un altro bacio, ma qui è arrivato il no categorico del nuotatore.

– mi dai un bacino? 💘🥰😘 – NO 🖐🏻 no😄 non posso togliere il trucco #gfvip pic.twitter.com/RdBcqNvAdY — ~ (@joyglorius) September 29, 2021





