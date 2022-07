Manuel Bortuzzo blocca su Instagram un’ex gieffina, chi è?/ Lei reagisce e…

Manuel Bortuzzo blocca su Instagram un’ex gieffina, di chi si tratta?

Non accennano a placarsi le polemiche sulla partecipazione di Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo. L’ex concorrente del grande Fratello Vip è stato accusato di essere stato un privilegiato per il fatto di aver visto il concerto sottopalco a differenza degli altri disabili presenti all’evento. Per questo motivo, l’amministratrice della pagina Instagram Veneto Accessibility aveva attaccato il nuotatore che sentendosi chiamato in causa aveva bloccato la pagina. Ora sulla vicenda è intervenuta un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip, Veronica Satti. Questa avrebbe segnalato un gesto poco carino fatto da Bortuzzo. Veronica aveva deciso di esprimere il suo parere sulla questione ma a Manuel il suo comportamento non sarebbe piaciuto tanto che di rimando avrebbe deciso di bloccare anche lei.

Veronica Satti è rimasta delusa dal comportamento del nuotatore e ai suoi followers ha spiegato: “Orgogliosamente bloccata da questo signore. Ma chi si crede di essere. Hai fatto il Gf (parlo per me che mai me la sono tirata, anzi stica..i, bella esperienza, sono grata, fine), mica un film a Hollywood e hai vinto un Academy. Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perché oggi hai pass per vedere Ultimo, domani non sei nessuno”. Veronica è apparsa sconcertata dal comportamento di Manuel Bortuzzo che dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip si è attirato numerose critiche soprattutto dopo la fine della storia d’amore con Lulù Selassiè. Manuel avrebbe potuto sensibilizzare sulla questione della disabilità ma ha preferito evitare il confronto. E dinnanzi alle persone che lo hanno fatto notare ha preferito rispondere bloccandole su Instagram.

Manuel Bortuzzo accende le polemiche dopo il concerto di Ultimo, cosa è successo?

Manuel Bortuzzo ha assistito al concerto di Ultimo in posizione privilegiata. Il nuotatore si trovava sottopalco avendo il pass speciale che gli consentiva di assistere al concerto da vicino. Chiara Maniero, fondatrice di una pagina dedicata alla disabilità, ha però esposto la questione sui social denunciando quanto accaduto. Manuel sentendosi chiamato in causa ha bloccato la pagina suscitando lo sdegno degli altri disabili. Una mossa azzardata che gli è costato critiche e polemiche. La stessa Chiara si è sfogata sulla sua pagina: “Eh già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco, vorrei sapere… il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo ? #sottoilpalcoancheio p.s. grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia?”.

Poi ha aggiunto: “Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza , ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare, mi ha bloccato. Ma c’è ancora chi lo difende poverino. Ma ci rendiamo conto che c’è chi paga un biglietto per vedere niente?? E se un disabile si presenta in zona gold viene mandato via? La gente parla parla ma non sa assolutamente nulla di quello che succede dietro, ci sono petizioni, all’arena di Verona pure delle denunce per valere i diritti di noi disabili perché se può lui, devono poter tutti avere il diritto di stare sotto il palco!”.











