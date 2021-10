Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip con i tutori/ Video: vip increduli, fan in delirio

Manuel Bortuzzo regala una grande emozione ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 abbandonando per un po’ di tempo la sedia a rotelle e alzandosi grazie ai tutori. Con l’aiuto degli amici Aldo Montano e Alex Belli con cui ha legato in modo particolare, Manuel Bortuzzo è uscito dal confessionale camminando con l’aiuto dei tutori e di un girello. Nel vedere Manuel in piedi, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, già svegli, si sono emozionati. “Quanto sei alto”, commenta la Ricciarelli. “Sei il più alto di tutti”, aggiunge invece Davide.

A piccoli passi e con il sostegno degli amici, Manuel ha raggiunto la cucina dove ha atteso che tutti gli altri concorrenti si svegliassero per vedere la loro reazione. Tutti gli altri concorrenti, inizialmente, non si sono accorti della cosa, ma dopo essersi resi conto della cosa non hanno nascosto l’emozione.

Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip: “La cosa bella è che nessuno se ne sia accorto”

Manuel Bortuzzo ha ricevuto gli abbracci di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che hanno notato la sua altezza e non hanno nascosto l’emzoione. Tuttavia, la prima reazione di tutti i vipponi è stata quasi d’indifferenza ed è la cosa che ha emozionato di più Manuel.

Durante una chiacchierata in veranda con Alex Belli, Soleil Sorge e Lulù, rivolgendosi a quest’ultima, Manuel ha detto: “Quando sei venuta a vedere l’ora ero già in piedi. Hai girato intorno a me e non te ne sei neanche accorta. La cosa bella è quella”. Il fatto che gli altri concorrenti non abbiano fatto caso al suo stare in piedi è stato particolarmente apprezzato da Manuel.

Una delle cose più belle che vedrete in questo Gf 🥺💖 #gfvippic.twitter.com/iKkcGubIUu — ℓαттє.ιη.ριє∂ι💘 (@latteinpiedi) October 6, 2021

