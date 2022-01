Manuel Bortuzzo canta con Lulù Selassié/ “Non sarà mai lo stesso, ma sempre insieme”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono distanti da quasi una settimana ma sia la principessa che il ragazzo non smettono neanche per un minuto di pensarsi l’un l’altra. Manuel Bortuzzo negli scorsi giorni aveva più volte condiviso sul suo account Instagram alcune frasi amorevoli dedicate alla principessa in cui ribadiva il suo amore per lei giurandole anche amore eterno.

Manuel nei giorni scorsi ha deciso di compensare la mancanza di Lulù passando del tempo assieme alla sua cagnolina Alizèe, un momento che l’ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha condiviso sulle sue storie Instagram accompagnato dalla frase: “Lulù ci penso io ad Alizèe direttamente da casa tua mentre ti guardiamo”.

Manuel Bortuzzo guarda Lulù Selassié e canta con lei

Nelle ultime ore, Manuel Bortuzzo ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui veniva inquadrata la ragazza intenta a cantare una canzone di Ultimo “22 Settembre” che i due cantavano insieme all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Manuel Bortuzzo, seppur a distanza, ha voluto cantare insieme alla sua dolce metà e con l’immagine della principessa in primo piano ha scritto: “Fatico a cantarla da solo ormai… io a casa tu lì, non sarà mai lo stesso, ma sempre insieme” e alla fine della dolce dedica il ragazzo ha concluso con: “Ti amo” corredato da un grande cuore rosso.

