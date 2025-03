Chi è Manuel Bortuzzo, tra i protagonisti della nuova puntata di Detectives – Casi risolti e irrisolti, il programma di Pino Rinaldi realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e in onda per il terzo appuntamento giovedì 6 marzo alle 21:20 su Rai 2.

Famoso per la sua brillante carriera nello sport, Manuel Bortuzzo è il campione di nuoto ferito a Roma il 3 febbraio 2019 durante una sparatoria in cui è rimasto coinvolto per uno scambio di persona, colpito mentre si trovava davanti ad un distributore di sigarette con la fidanzata. Da quel giorno la sua vita è cambiata. È rimasto semiparalizzato, ma Manuel Bortuzzo non si è mai dato per vinto e ha partecipato alle Paralimpiadi di Parigi 2024 conquistando uno straordinario bronzo.

Chi è Manuel Bortuzzo, la storia dalla sparatoria alla rinascita

Manuel Bortuzzo oggi ha 25 anni, ne aveva appena 20 quando la sua vita si è trovata in bilico a causa del ferimento con un proiettile che gli ha causato una lesione spinale gravissima. Nonostante il dramma vissuto sulla propria pelle, nel fiore della sua carriera di nuotatore, ha reagito con coraggio e determinazione arrivando a conquistare un posto sul podio di Parigi 2024 con una medaglia di bronzo nei 100 metri rana.

Nato a Trieste il 3 maggio 1999, Manuel Bortuzzo è cresciuto nel Team Veneto e si spostato poi ad Ostia, tesserato per la Società Aurelia Nuoto di Roma. Ritenuto una delle grandi promesse del nuoto italiano, ha dimostrato un talento straordinario e le Olimpiadi erano uno dei suoi orizzonti sportivi alla luce dei grandiosi risultati ottenuti durante tutta la sua parabola da nuotatore.

Nel 2025, il campione ha commosso tutta l’Italia con un video sul suo Instagram in cui si mostra in piedi nella cucina di casa. A corredo di quelle immagini, una spiegazione per i suoi follower: “Ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! Magari senza. Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre“.

