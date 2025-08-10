Manuel Bortuzzo, l’indiscrezione di Rosica scatena i fan: chi è la giovane donna accanto al campione paralimpico?

Manuel Bortuzzo è di nuovo innamorato dopo la fine della storia d’amore con l’ex fidanzata Costanza Di Stefano. Alessandro Rosica ha infatti pubblicato una foto nelle sue storie Instagram dove si vede l’atleta insieme ad un’altra ragazza, e sotto l’immagine ha scritto: “Bortuzzo con la sua nuova fidanzata“. Dopo il caos con Lulù Selassiè, l’accusa di stalking e il processo, Manuel Bortuzzo aveva raccontato a Verissimo di aver incontrato una persona che gli ha fatto battere il cuore.

“Ho incontrato una persona speciale che mi fa stare bene e mi permette di divertirmi… Lei ha capito come starmi vicino. Quando una persona ti vuole bene davvero, sa rispettare i tuoi spazi”, aveva detto a Silvia Toffanin. Ma se all’inizio sembrava essere tutto rose e fiori, il mese dopo i due si sono lasciati per lo stupore dei fan che avevano sperato in una svolta importante vedendoli anche insieme in vacanza più felici che mai.

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata? Il passato di stalking con Lulù Selassiè

In questi mesi si è parlato molto di Manuel Bortuzzo, soprattutto per via della relazione finita male con Lulù Selassiè. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello avevano intrapreso la conoscenza fuori dal programma, con un rapporto durato dal 2022 al 2023. Poi lo scandalo: il campione paralimpico ha denunciato l’influencer accusandola di averlo seguito e stalkerizzato per tutto il corso della loro relazione. Successivamente, la ragazza è stata costretta ad affrontare un percorso psicologico, anche se lei ha sempre negato tutto. “Lungi da me l’idea di fare del male a quella persona alla quale a suo tempo ho voluto veramente molto bene”, aveva detto Manuel a riguardo. Oggi, invece, si attendono conferme su chi è la nuova fiamma. Sarà famosa o lontana dal mondo dello spettacolo?