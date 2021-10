Manuel Bortuzzo chiude con Lulù Selassiè?/ Si confida con Montano, ma poi la bacia…

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè continua tra alti e bassi. Nelle scorse ore, il nuotatore, confidandosi con l’amico Aldo Montano, sembrava pronto a chiudere la conoscenza con la principessa. Le continue attenzioni di Lulù e la richiesta di quest’ultima di riceverle allo stesso modo hanno allontanato Manuel che vorrebbe più spazio e tempo per capire cosa sta accadendo tra i due. Durante una chiacchierata con Montano, mette le cose in chiaro ammettendo di voler continuare il suo percorso nella casa da solo. “È una situazione molto di limbo. Tra me e lei è successa una cosa molto naturale ma non siamo fidanzati”, comincia così il suo discorso a Montano che gli chiede se abbia parlato con Lulù.

“Nel rispetto dei sentimenti di Lucrezia è giusto che capisca. Oramai sono in un modo che se trovo una persona che si integra al mio vedere le cose, al mio stile di vita riesco a portarla avanti, se io percepisco che questa cosa non c’è, sembra menefreghismo, ma in realtà ho un modo molto veloce per dire basta. Non ho più tempo da perdere nella mia vita”, ha aggiunto Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo, nuovo confronto con Lulù e nuovi baci

Dopo il discorso con Aldo Montano che ha fatto intuire al popolo del web la voglia di Bortuzzo di chiudere la conoscenza con Lulù, c’è stato un nuovo colpo di scena. Durante l’aperitivo, i due gieffini si sono scambiati un basio passionale e, poco prima di andare a dormire, lontani dagli altri concorrenti, hanno parlato nuovamente. Nel corso del discorso, Manuel ha ribadito la voglia di viversi quello che è nato tra loro con serenità e senza pressioni.

Tra un bacio, un sorriso e una chiacchiera, Lulù, a sua volta, ha espresso lo stesso desiderio facendo un passo indietro anche sulla questione letto. Se, infatti, finora, ha diviso il letto con Manuel alternandosi con Aldo Montano, la Selassiè ha deciso di lasciare il letto a Montano. I due, poi, si sono scambiati un nuovo bacio scatenando la reazione del web che vorrebbe una decisione drastica e decisa da parte di Bortuzzo.

