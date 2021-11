Manuel Bortuzzo choc “Passo dall’amare la vita a volermi ammazzare”/ Lulù reagisce e…

È tempo di un nuovo confronto per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata in diretta è arrivata per il ragazzo una lettera di sua madre che ha avuto un forte impatto su di lui ma anche su Lulù. Lei teme di aver sbagliato e allontanato nuovamente Manuel che, tuttavia, cerca di farle capire di avere bisogno dei suoi spazi a prescindere da quanto accaduto.

È proprio durante questa confidenziale chiacchierata in camere che Manuel si lascia andare ad una confessione molto forte: “Io passo da amare la vita al volermi ammazzare in una giornata.. non sei tu il problema sono io”. Lulù è commossa dalle sue dichiarazioni, rimane senza parole ma tiene comunque a chiarirgli che “Non sei un problema, smettila di pensarlo”. Il loro confronto poi continua e verte sui timori di Lulù e le richieste di Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nuovo confronto al Grande Fratello Vip

Manuel cerca di farle capire di tenere davvero a lei: “Lulù non arrivi a capire che forse non lo voglio per non rovinare quella cosa…non so come sei abituata”. La Selassiè allora replica: “Perchè dovrebbe rovinarsi questa cosa? Lunedì comunque ero molto triste e ci sei stato tu anzi a tranquillizzarmi”. Manuel però tiene a ribadire il suo punto di vista: “Era una cosa che avevamo risolto. Quando nella vita succede qualcosa che mi pesa dentro la mia voglia cambia le cose piuttosto di rovinarle. Di carattere mi viene di metterle lì. So però che l’altra parte di me rovina le cose. Per come sono fatto le svalorizzo. Non voglio fare questi stupidi ragionamenti perchè non vale la pena”. Tra i due, insomma, ancora alti e bassi nella Casa del Grande Fratello Vip, che potrebbero essere argomento di discussione nella puntata di domani.

