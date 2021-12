Manuel Bortuzzo/ Coccole al GF Vip con Lulù Selassiè “Prima ero troppo nervoso, ora…”

Manuel Bortuzzo ha regalato un nuovo colpo di scena ai telespettatori del Grande Fratello Vip 2021. Dopo quello che sembrava essere un vero e proprio addio tra lui e Lulù Selassiè, nelle ultime ore è stato proprio il giovane a riavvicinarsi a lei e a dedicarle tempo, cure e attenzioni. Le telecamere del reality show di Canale 5 li hanno immortalati insieme nel letto mentre si scambiavano coccole reciproche, con Manuel che ha esternato il suo punto di vista sul loro legame: “Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda. Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti”.

Insomma, Manuel ha fatto ammenda, evidenziando con lealtà e profonda onestà intellettuale di avere spesso eretto barricate nei confronti dei sentimenti esternati da Lulù Selassiè verso di lui e, con questo suo comportamento, “non ho messo in luce tante cose belle che ci sono. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua”, ha concluso. Parole che hanno un peso e che paiono indirizzare la coppia verso un nuovo inizio e verso un cammino congiunto anche quando l’avventura nella Casa sarà conclusa. Eppure, soltanto pochi giorni fa Manuel non la pensava così…

MANUEL BORTUZZO SOLTANTO 4 GIORNI FA CONFERMAVA AL GF VIP LA FINE DELLA SUA STORIA CON LULÙ…

La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 6 dicembre 2021, è stata come di consueto condita da importanti confronti e da grandi rivelazioni. Tra i protagonisti di questa edizione merita di essere menzionato Manuel Bortuzzo. Il ragazzo si è messo in mostra in diverse occasioni con il suo carattere e il suo atteggiamento sempre leale e diretto. Nelle ultime settimane è stato spesso al centro dell’attenzione per il suo rapporto controverso con Lulù Selassiè. Dopo svariati tentativi di instaurare un legame che potesse avere un futuro, la coppia sembra arrivata definitivamente al capolinea.

Vista la calma e tranquillità appena ottenute, lo sportivo è stato decisamente più in ombra nel collegamento di lunedì con lo studio di Alfonso Signorini. Lo sportivo non si è reso infatti protagonista di nessun momento in particolare, vivendo le dinamiche e gli accadimenti della serata in maniera piuttosto passiva. L’unico frangente in cui ha avuto modo di fornire la propria opinione è stato ancora una volta in riferimento al suo rapporto con la principessa; oltre a confermare la fine della storia, ha voluto però sottolineare il suo apprezzamento per l’atteggiamento dimostrato dalla ragazza negli ultimi giorni. In riferimento alla nomination, invece, la scelta è stata quella di optare per Maria Monsè, motivando il tutto con il comportamento poco corretto assunto dalla donna negli ultimi giorni.

MANUEL BORTUZZO E LULÙ SELASSIÈ: RITORNO DI FIAMMA AL GF VIP 2021

Dopo la diretta, però, è arrivato un clamoroso dietrofront. A seguito di scontri durissimi, insulti e svariate nomination, sembra essersi riaccesa la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Durante una delle ultime sere, infatti, il ragazzo armato di olio ha deciso di cimentarsi in un massaggio rilassante nei confronti della ragazza, con tinte anche piuttosto erotiche. La reazione dei concorrenti è stata di stupore, soprattutto considerando il grande astio che sembrava trasparire dalle ultime discussioni. Nel frattempo sui social iniziano a crescere i commenti scettici sul suo conto.

Il silenzio e la neutralità delle ultime puntate sembra infastidire i fan del programma, convinti che il ragazzo possa dare di più rispetto all’atteggiamento mostrato nelle ultime uscite. Molti credono che senza la questione legata alla Selassiè sia in realtà povero di contenuti e nelle prossime puntate è attesa una svolta sotto questo punto di vista; in caso contrario, il rischio sarebbe quello di compromettere la linearità del suo percorso. Inoltre, viste le novità nel rapporto con Lulù, sono attesi aggiornamenti ulteriori sul loro rapporto contraddittorio.



