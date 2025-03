Come sta Manuel Bortuzzo dopo l’incidente? Se ne parlerà questa sera durante il programma Rai Detectives, condotto da Pino Rinaldi. Il giovane nuotatore, ex concorrente del Grande Fratello, è stato vittima di un agguato nel 2019, raggiunto da una serie di colpi di pistola che lo hanno ferito in maniera gravissima alla schiena, costringendolo alla sedia a rotelle a vita. Da quel giorno la vita di Manuel Bortuzzo è per forza di cose cambiata, ma lui non si è mai arreso, ritagliandosi uno spazio importante prima sulle cronache di tutti i giorni, quindi entrando nei salotti televisivi, e infine, come concorrente del Grande Fratello.

Nel contempo non ha mai abbandonato la sua prima e grande passione, il nuoto, ottenendo anche la medaglia di bronzo ai Giochi Paraolimpici di Parigi 2024 della scorsa estate, nei 100 metri rana. Come sta quindi oggi Manuel Bortuzzo? Nonostante la sventura che gli è capitata si può dire decisamente bene, e a fine gennaio si era mostrato anche in piedi, senza stampelle.

COME STA MANUEL BORTUZZO E LO SCATTO VIRALE

Il giovane triestino ha fatto tutto da solo, appoggiando una mano ad un tavolo e reggendosi quindi sulle sue gambe, uno scatto che è stato pubblicato sui social e che ha fatto il giro del web, sorprendendo anche perchè molti, moltissimi, sono quelli che hanno visto il 25enne seduto su una sedia a rotelle, ma quasi nessuno l’ha mai visto in piedi. Numerosi i messaggi d’affetto pubblicati sui social dopo lo scatto, tanti coloro che hanno fatto il proprio personale in bocca al lupo al giovane Manuel Bortuzzo, augurandogli di poter tornare a camminare con le proprie gambe.

A causa della lesione spinale il 25enne non ha più potuto restare in piedi da solo, ma lui non si è mai arreso e in una intervista precedente le Olimpiadi aveva confidato la volontà di voler tornare a camminare un giorno, precisando che comunque il suo restava solo un sogno, conscio che al momento non vi è alcuna possibilità che lui abbandoni la carrozzina.

CHI E’ MANUEL BORTUZZO, DALLA PREMIAZIONE AL TATUAGGIO

In futuro chissà, nel frattempo si gode la sua vita, e di recente è stato premiato a Civitanova come “rivelazione dell’anno”, e nel contempo continua a coltivare la sua grande passione per i tatuaggi. Ne ha moltissimi, in ogni parte del corpo, e l’ultimo se l’è fatto fare sulla schiena, enorme. Sempre sulla pelle ha tatuato anche il giorno che gli ha cambiato la vita, un marchio indelebile a ricordarsi quasi che esiste un Manuel Bortuzzo prima e uno dopo quel drammatico evento.

E l’amore? Non è ben chiaro se in questo momento sia fidanzato, certo è che è finita la storia con Lucrezia Selassié, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip, che nei prossimi giorni sarà processata (prima udienza il prossimo 13 marzo), con le accuse di stalking.