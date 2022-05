Manuel Bortuzzo commenta Giulia Latini/ Web scatenato e l’ex Uomini e Donne…

Manuel Bortuzzo, un commento a Giulia Latini scatena il web

Manuel Bortuzzo, il 26 maggio, ha partecipato agli About Awards 2022 che si sono tenuti a Milano. Tantissimi i volti noti che hanno partecipato all’evento tra cui Chiara Ferragni con le sorelle Valentina e Francesca e tanti ex Uomini e donne come Clarissa Marchese, Federico Gregucci, Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi, Giordano Mazzocchi e tanti altri. All’evento, inoltre, ha anche partecipato Giulia Latini che, alla fine della serata, ha accompagnato in auto Manuel Bortuzzo e l’amico di quest’ultimo, Alex.

Manuel Bortuzzo volta pagina con Giulia Ramatelli, dopo Lulù Selassié? / La risposta

Per ricordare la serata trascorsa, la Latini ha poi pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per mostrare l’outfit scelto. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Manuel che ha voluto ringraziarla con un commento. Qualcuno, però, non ha gradito al punto che la stessa Giulia Latini è stata costretta ad intervenire.

Lulù Selassié e la rottura con Manuel Bortuzzo, un'ex Gf vip/ "Doveva essere lei al centro dell'attenzione...

Giulia Latini risponde agli haters dopo il commento di Manuel Bortuzzo

Come fa sapere il Vicolo delle News, il commento di Manuel Bortuzzo ha scatenato gli haters che hanno puntato il dito sia contro il nuotatore che conto la stessa Giulia Latini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così deciso di rispondere chiarendo la situazione. “Vi dico soltanto che siamo nella stessa agenzia, ieri abbiamo preso lo stesso treno da Roma ed è un bravissimo ragazzo, abbiamo parlato di tante cose e vi assicuro che se avesse voluto visibilità si sarebbe messo a parlare con gente molto più seguita di me”, ha scritto l’ex Uomini e Donne.

Manuel Bortuzzo volta pagina dopo Lulù Selassié?/ Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

“Perchè assillarlo così tanto sulla sua vita privata? Se si chiama vita privata, tale dev’essere”, ha concluso la Latini (cliccate qui per vedere tutto). Manuel, invece, ha preferito non commentare per poi eliminare il commento per zittire tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA